باكلكا والجندي يطلقان أسبوع السلامة التوعوي بصحية الحرس

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جدة – عبدالهادي المالكي

افتتح المدير التنفيذي للتشغيل بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي العميد مهندس خالد محمد باكلكا والمدير التنفيذي للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني الدكتور منصور بن أحمد الجندي يوم أمس الاثنين فعاليات برنامج أسبوع السلامة التوعوي الخامس بقاعة الدكتور عبدالعزيز انديجاني والمعرض المصاحب لهذه الفعالية.

وبدئ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس إدارة السلامة والخدمات المساندة بالقطاع الغربي المقدم عادل علي الزهراني كلمة أوضح فيها أنه لا يخفى على الجميع ما نحن به من صناعة تقنية جعلت حياتنا أسهل ولكنها أصبحت محفوفة بالمخاطر أكثر، الأمر الذي يناشدنا ويدفعنا لاتخاذ الحيطة والحذر، وللوقاية وحماية الأرواح والممتلكات فثقافة السلامة اليوم خير وسيلة للطمأنينة والحفاظ على بيئتنا المحيطة سواء في العمل أو المنزل وفي المركبة أو الطائرة.

وعُرض فيلمٌ مرئي بعنوان “ثقافة السلامة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة”، ثم ألقى المدير التنفيذي للخدمات الطبية الدكتور منصور الجندي كلمة

قال فيها :”لا شك أن السلامة مطلب وهدف نسعى الى تحقيقه ونشره من خلال العديد من البرامج لكافة شرائح المجتمع وتجنب المخاطر بكافة أنواعها وأشكالها ومن هذا المنطلق جاء تخصيص هذا البرنامج التوعوي في اطار حرص الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني على نشر توعية السلامة والتي أثبتت الأبحاث أن نسبة كبيرة منها ممكن تجنبها عن طريق توعية العاملين في القطاع الصحي ووضع الأنظمة التي تعنى بجميع الاحتياطات والاجراءات الوقائية التي تهدف إلى إيجاد بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والتي تصب في النهاية لمصلحة المريض”.

بعد ذلك ألقى المدير التنفيذي للتشغيل العميد مهندس خالد محمد باكلكا كلمة بين فيها أن الهدف الأساسي في تطبيق كافة سبل الأمن والسلامة من اشتراطات و إجراءات لتوفير بيئة أو منشأة فعالة دون حوادث أو إصابات من خلال حماية الأفراد وإزالة الخطر من منطقة العمل وتوفير معدات الوقاية الشخصية والجو المهني السليم لتثبيت الأمان والطمأنينة لدى العاملين والسعي إلى حصر دائرة الخطر في مستوى الصفر.”

و أضاف أنه تم تحقيق التقليل من الاصابات والأمراض المهنية للعاملين و كذلك تحقيق ندرة الحوادث والكوارث الناجمة عن بيئة العمل،مشيرا أن مدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بجدة سعت إلى تعزيز التوعية لدى العاملين بها ومعالجة ومراقبة الأخطار الناجمة عن العاملين وأماكن العمل.

وفي نهاية الحفل كرم الدكتور منصور الجندي والعميد مهندس خالد باكلكا الجهات الحكومية ، بعدها توجها لافتتاح المعرض التثقيفي التوعوي المصاحب للفعالية في مركز العيادات الخارجية الذي يضم 30 جهة حكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة.