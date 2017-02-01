بالأرقام إنستجرام يَستحوذ علي مستخدمي سناب شات بميزة القصص…!

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إنها الحرب المعتادة بين تطبيقي التواصل الاجتماعي إنستجرام وسناب شات…

وكما هي العاد تطبيق تبادل الصور المملوك لشركة فيسبوك يسعي بكل الطرق لكسب مستخدمي سناب شات الذين هم في تزايد مستمر.

وبناء عليه أشار تقرير جديد إلي تمكن تطبيق مشاركة الصور إنستجرام من جذب مستخدمي سناب شات عبر ميزة القصص Stories.

حيث يوضح التقرير إنخفاض عدد مشاهدات قصص سناب شات بنسبة بين 15 و40 % .

بعد إطلاق إنستاجرام لميزة القصص خاصتها في 2 أغسطس الماضي.

والجدير بالذكر أن شركة فيس بوك كانت قد تحدت تطبيق سناب شات بهذه الميزة المُقتبسه منه بالأساس وهي من أسباب نجاح

ويعتمد التقرير على بيانات كثيرة من مقدمي خدمات تحليل المعلومات والبيانات ومشاهير وسائل التواصل الإجتماعي وصناع المحتوى.

حيث أكدت تلك البيانات على تراجع أعداد مستخدمي قصص سناب شات منذ إطلاق إنستجرام لميزة القصص.

مع حدوث نمو سريع في عدد مشاهدات قصص إنستاجرام وزيادة في معدل المشاركة.

مقابل تراجع في متوسط عدد مشاهدات قصص سناب شات بنسبة بين 20 و30 % خلال الفترة بين شهري أغسطس الماضي وحتى منتصف شهر يناير الحالي.

وارتفع عدد مستخدمي قصص إنستجرام منذ إطلاقه ليصل إلى 150 مليون مستخدم يومياً.

وهو يماثل تقريباً نفس عدد المستخدمين الذي يقال ان تطبيق سناب شات يمتلكه حتى تاريخ يونيو2016.

وبذلك تصبح قصص إنستجرام التي يبلغ عمرها حوالي 6 أشهر عقبة كبيرة في طريق تطبيق سناب شات.

ولكل هل كل هذا سيؤثر علي شركة Snap، الشركة المالكة لتطبيق سناب شات في حين أنها تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام؟

حيث أنها كانت قد أعلنت مؤخرا عن طرح أسهمها للاكتتاب بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.