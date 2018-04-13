بالإجماع.. الرياض تستضيف مكتب “الإنتربول” بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في موقف يؤكد المكانة الدولية التي تحظى بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – .

صوتت الْيَوْمَ دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، باجماع على استضافة المملكة العربية السعودية للمكتب الاقليمي للشرطة الدولية “الإنتربول” بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره الرياض .

وجاء توافق الدول المشاركة بالتصويت ، الذي تم بمقر المنظمة الدولية للانتربول في مدينة ليون الفرنسية ، على إستضافة المملكة للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية تأكيدا للدور البارز الذي تقوم به المملكة في مكافحة التطرّف والاٍرهاب والجريمة بأنواعها كافة ، إقليمياً وعالمياً ، وحرصها على دعم وتعزيز وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي لدول المنطقة ، وتوفر الظروف السياسية والاجتماعية الملائمة لممارسة المكتب الإقليمي لمهامه الدولية