بالشراكة بين جامعة المؤسس وتعليم جدة.. الثقفي يدشن البرنامج التدريبي (مسلم) بمدارس جدة

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جدة – عبدالهادي المالكي

أكد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن الاعتدال منهج ديني وأصل في الشريعة الإسلامية والتطرف منبوذ في دين الوسطية وأنه يجب تحويل المناهج التعليمية من مجرد معارف إلى ممارسة وسلوك مقدما شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على مايقدمه سموه من مبادرات نوعية من اجل تأصيل مبدأ الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف .

جاء ذلك خلال تدشين الثقفي صباح امس” الأحد ” لبرنامج ( مسلم ) التدريبي بحضور مدير مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن الصعدي والمساعد للشؤون التعليمية يحيى القحطاني والذي عقد في مكتب التعليم بشمال جدة .

وبين مدير مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن الصعدي أن برنامج ” مسلم ” يهدف لترسيخ الاعتدال في كافة مناهج الحياة مشيرا بأن اختيار عبارة ” مسلم ” هو اختصار لاسم البرنامج الذي يحمل مسمى “المبادرة السعوية للفكر المعتدل” .

من جهته أوضح رئيس وحدة ” حصانة ” بتعليم جدة حمود الصقيران أن برنامج ” مسلم ” هو باكورة برامج الشراكة التي تنفذها وحدة حصانة بتعليم جدة ومركز الامير خالد الفيصل للاعتدال ويستفيد منه اكثر من ١٥٠ متدربا من منسقي حصانة ومرشدي الطلاب في مدارس جدة ويقام على مدار ٦ ايام .

اثر ذلك انطلقت فعاليات البرنامج بعقد ورشة عمل تضمنت عصفا ذهنيا للمشاركين وذلك لتحديد مظاهر التطرّف وأشكاله وكذلك طرح البرامج والآليات المقترحة لمواجهته ومعالجته .

يشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال وإدارة تعليم جدة لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الاعتدال ونبذ التطرّف إضافة لتقديم الخبرات والتدريب والتأهيل لمنسوبي التعليم في مجال اكتشاف مؤشرات التطرّف ومعالجته في المجتمع المدرسي .