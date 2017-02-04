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خاص البلاد / نيفين عباس

نستكمل معكم الجزء الثانى من أشهر انواع الأحجار الكريمة ومعانيها

جمشت

حجر كريم بنفسجى اللون له من الألوان البنفسجية بدرجاتها وأحمر وسماوى ووردى

يرمز إلى كلمة إغريقية قديمة تعنى المخمور لأنه قديماً صُنع منه كؤؤس للشراب وكان يستخدم حجر الجمشت إيماناً منهم بأن الحجر يمنع التسمم

ولكن مؤخراً تم إكتشاف أن الجمشت يحتوى فى تركيبه بعض الكبريت ، يأتى الحجر من جنوب أفريقيا وكان العرب قديماً يستخدمونه فى تزيين الألات الموسيقية لجمال شكله ولونه

العقيق

حجر كريم سداسى الأضلاع له من الألوان أبيض يميل للرمادى والأزرق الفاتح والبرتقالى بدرجاته حتى الأحمر والأسود ، يرمز إلى الأمان والبركة والدواء والمحبة والهيبة والجاه

العقيق يتميز بخطوط متداخلة لا لبشر دخل فى تصنيعها ولكنها طبيعية تشكل خطوط فى غاية الجمال والروعة ويعتبر العقيق من أشد المواد العازلة لأنه لا يتأثر بالحرارة

الزبرجد

حجر كريم أخضر اللون له من الألوان الأصفر بدرجاته حتى الأخضر المائل للزيتى وصولاً للبنى واللون الزمردى والأبيض والأزرق

يرمز الحماية وقيل أن كرسى النبى سليمان عليه السلام كان مرصعاً بالزبرجد

أيضاً المصريين القدماء كانوا يصنعون عقوداً من الزبرجد للحماية والأمان من الخوف وحراسة المقابر

وكان يستخدمه أيضاً الرومان والإغريقيين والسلاطين العثمانيين أفخم أنواع الزبرجد هو النوع المصرى والبرازيلى ، يأتى من مصر

الفيروز

حجر كريم أزرق اللون له من الألوان الأزرق الفاتح المائل للأخضر قليلاً

يرمز إلى النصر والنجاة فهناك بعض الإعتقادات التى تشير إلى أن من يرتدى الفيروز لا يموت غريقاً أو محروقاً وهو ما جعل المصريين القدماء يصنعون منه تمثال توت عنخ آمون

ودخل فى الكثير من الحُلى الفرعونية كما أنه يستعمل بكثرة فى صنع الخلاخيل (خلخال) والإكسسوارات الباهظة الثمن كما أنه ذكر فى التراث العربى

المرجان

حجر كريم أحمر اللون من ألوانه الأبيض والوردى وصولاً للون الأحمر الداكن والأسود

يرمز إلى الحكمة والتقدم فى المستقبل والقدرة على تجاوز الصعوبات

ذكر المرجان بالقرآن الكريم فى سورة الرحمن ويعتبر من الأحجار الثمينة ذات القيمة العالية

ولكن لا ينصح بإرتدائه فى أماكن بها إضاءة مرتفعة للغاية أو تعرضه للعطور حتى لا يفقد بريقه

اللؤلؤ

حجر كريم أبيض اللون له من الألوان الأبيض والعاجى والوردى والزهرى الفاتح للغاية والأصفر والأخضر والأسود وهو الأغلى ثمناً على الإطلاق بينهم نظراً لندرة وجوده

يرمز اللؤلؤ إلى الجمال والفخامة

فهو الحجر المفضل لدى جميع النساء على مستوى العالم بعد الألماس

يستخدم بكثرة فى صنع المجوهرات خاصة العقد ويدخل فى تزيين بعض فساتين الزفاف والملابس الباهظة الثمن المصنعة خصيصاً

له ملمس ناعم للغاية ويتأثر بالحرارة ، ياتى من قاع البحر من المحار ويتواجد بكثرة فى الخليج العربى