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خاص البلاد / نيفين عباس

الأحجار الكريمة أنواع مختلفة من المعادن النفسية أو الثمينة التى تختلف أشكالها وأنواعها وألوانها ، تتواجد فى مناطق خطيرة للغاية مثل المناطق التى تكون بها حصى بركانى

الأحجار تختلف عن بعضها البعض من حيث العنصر والمكون والشوائب وتتواجد بعض الأنواع منها فى باطن الأرض الذى قد يصل إلى 160 متر تحت الأرض منها الألماس والياقوت والزمرد أيضاً هناك أنواع تستخرج من تحت قاع البحر مثل اللؤلؤ والمرجان كما تستخرج أنواع أخرى من المملكة النباتية كالكهرمان الأصفر ويعتبر اللؤلؤ والمرجان والألماس من أنقى وأعلى الأنواع ثمناً على مستوى العالم

نقدم لكم اليوم عبر السطور التالية أشهر أنواع الأحجار الكريمة وما معنى كل نوع منها

الألماس

حجر كريم صلب وشفاف له بريق يخطف الأنظار من أعظم الأحجار الكريمة قيمة وثمن والمفضل لدى كل النساء فى المجوهرات ولكنه ليس رخيص الثمن ويعتبر من أغلى انواع المجوهرات على مستوى العالم له من الألوان الشفاف والأحمر والأسود ، يرمز إلى الفخامة والرقى والثراء الفاحش

الياقوت الأحمر

حجر كريم مختلف ألوانه من الأرجوانى حتى الأحمر الفاتح وحتى الداكن ، الياقوت الأحمر يرمز إلى الشيئ النادر الوجود ويعتبر من أغلى أنواع الأحجار الكريمة على الإطلاق بالتوازى مع الألماس والياقوت والياقوت الأزرق والزمرد

الياقوت الأزرق

حجر كريم أزرق اللون تتواجد له بعض الألوان خاصة الأزرق بدرجاته ، يرمز إلى الوضوح والسطوع والهدوء، يستخدم بكثرة فى المجوهرات الثمينة المرصعة ويتم إستخراجه من الطبيعة أو تصنيعه عن طريق باولات من الكريستال النقى للغاية كبير الحجم ، أيضاً يستخدم فى بعض المكونات البصرية كالأشعة تحت الحمراء وبلورة الساعات

الياقوت الأصفر

حجر كريم أصفر اللون له من الألوان الذهبى وحتى البرتقالى ، يرمز إلى الحظ السعيد والزواج والمعرفة والصحة الجيدة والصدق والفخامة، تصنع منه المجوهرات الفاخرة للغاية والفخمة كما يتم تصنيع مواد مقاومة للإنصهار والحرارة منه

الزمرد

حجر كريم أخضر اللون له من الألوان الأخضر الداكن وحتى الفاتح ، يرمز إلى الروحانية والسلطة لأنه يتواجد بكثرة فى قصور حكام بلاد فارس والقصور الهندية وأُكتشفت منه معابد ومقابر بالمكسيك وكولومبيا وإشتهر المصريين القدماء بتواجد مناجم للزمرد فى صحراء النوبة قديماً ، يعتبر من أغلى أنواع الأحجار الكريمة لأنه نادر الوجود