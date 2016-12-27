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خاص البلاد / نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

الكالسيوم من المصادر الهامة التى يحتاجها جسم الإنسان لأنها المسؤول الأول عن بناء العظام للإنسان وأيضاً إعتقال الإشارات العصبية للجسم وهو هام جداً للأطفال والمراهقين

لإرتباطه بمراحل النمو كما أن الإنسان بعد سن الأربعين يبدأ نسبة الكالسيوم لديه فى الإنخفاض لذلك يجب أن يحرص على تناول أطعمة غنية بالكالسيوم لصحة عظامه ومنعها من الهشاشة

نقدم لكم اليوم بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة مرتفعة تمد الجسم بالكالسيوم الذى يحتاج إليه

على رأس القائمة يأتى الحليب ومشتقاته فهو من المواد الغنية للغاية بالكالسيوم الذى يحتاجه جسم الإنسان لإحتوائه أيضاً على فيتامين د الهام للغاية واللاكتوز وهما مسؤولين عن تأمين أقصى حد لإمتصاص الكالسيوم بالجسم

أيضاً تحتوى مشتقات الحليب الأخرى مثل الحليب الرائب والروب أو الزبادى والأجبان بأنواعها بنفس القيمة التى يحتوى عليها الحليب

ياتى فى المرتبة الثانية من القائمة الخضروات الورقية خاصة الداكنة منها مثل الجرجير وأوراق السبانخ والملوخية والبروكلى والملفوف واللفت وليس ذلك وحسب بل أيضاً تحتوى على نسب مرتفعة من الحديد والمعادن والفيتامينات والألياف

التى تعطى إحساس بالشبع مما يساعد على فقدان الوزن وأيضاً تساهم بشكل كبير فى صحة البشرة والشعر بسبب الفيتامينات المتواجدة بها

ثم المكسرات ولكن الغير محمصة فهو تكون غنية بالكالسيوم وأيضاً تحتوى على دهون غير مشبعة مما لا تزيد الوزن عكس المحمصة

كما أن بها دهون مفيدة تساعد على صحة القلب والجهاز الهضمى وتعالج تشققات الجلد وجفاف البشرة وتمنع فقر الدم أو الأنيميا وتنشط الدماغ ووظائفه المتعددة

وللأسماك أيضاً دور هام فى إمداد الجسم بالكالسيوم خاصة الأسماك التى نحصل من عظامها على مرقة فهذه المرقة تكون غنية بالكالسيوم بجانب تناولنا لسمك السردين والتونا والرنجة

الحبوب والبقوليات ليست مصدر هام بالحديد وحسب بل بالكالسيوم أيضاً فهى تعطى الجسم النسب التى يحتاجها من الكالسيوم يومياً وتتوفر فى اللوبياء والعدس والحمص والفاصوليا والفول

بالنسبة للفواكه نجد على رأس القائمة التين فالتين سواء كان مجفف أو طازج يؤمن لجسم الإنسان نسبة الكالسيوم التى تمده بها نصف كوب من الحليب

خاصة إن تناول سبع حبات من التين ولكن يجب الحرص قليلاً من تناوله لكبار السن والذين يعانون من مرض السكرى لإحتواء التين على نسبة مرتفعة من السكر

يليه من الفواكه التمر والفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفى والجريب فروت والبرقوق والتين الشوكى والكيوى والتوت