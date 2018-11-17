بالصور أفكار ديكورات شتاء 2019

خاص البلاد – نيفين عباس

من المفضل تغيير بعض الديكورات بالمنزل مع حلول فصل الشتاء ووضع لمسات من الديكورات البسيطة المواكبة لبرودة الجو

كبعض التغييرات فى غرف النوم أو المطبخ أو غرفة تناول الطعام مع قليل من اللمسات على الطاولات كالشموع والأخشاب والإنارة الخافتة

نستعرض لكم بالصور بعض الأفكار لديكورات فصل شتاء 2019

يمكن الإستعانة بالإضاءة الخافتة بالمطبخ مع وضع بعض حبات اليقطين الذى ينبئ بقدوم فصل الشتاء وبعض أنواع الزهور والشموع

يمكن الإستعانة ببضع الأكواب الفارغة ووضع شموع برائحة الفانيليا بها ووضع القليل من أوراق الأشجار والزهور المجففة للحصول على ديكور مناسب للشتاء

كذلك يمكن الإستعانة بأعواد الدارسين أو القرفة ولفها حول الشمع وربطها ووضع القليل من حبات الجوز حولها وتشغيلها

لينتج عنها رائحة الفانيليا المعطرة على السفرة أو طاولة الطعام مع لمسة من رائحة القرفة التى تبعث على الشعور بالدفئ

يمكن تبديل مفارش غرف النوم بمفارش بلون ثلجى وأزرق سمائى للحصول على ديكورات مناسبة لبرودة فصل الشتاء مع وضع القليل من ديكورات الثلج

أيضاً يمكن تجديد غرفة المعيشة بالإستعانة بطاولات خشبية طبيعية أو ديكورات للكنب والكراسى مصنوعة من الفرو الناعم للحصول على الدفئ