بالصور..إحباط تهريب نصف طن من الحشيش بميناء فرسان

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تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة جازان، فجر الجمعة الماضي، من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي؛ أن الدوريات البحرية بحرس الحدود

بمنطقة جازان تمكنت فجر يوم الجمعة الموافق 2 / 4 / 1438ه‍، من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن

من مادة الحشيش المخدرة ، وأفاد أنه تمّ الاشتباه في قارب صيد أثناء محاولة دخوله إلى المياه السعودية

عبر مسؤوليات قطاع فرسان، وباعتراضه للتحقّق من وضعه اتضح أن على متنه (٣) أشخاص من الجنسية اليمنية

وأضاف “وبتفتيشهم وتفتيش القارب عُثر بحوزتهم على (٥٠٥.٢٥) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر

وتابع “تمّ القبض عليهم، وضبط ما بحوزتهم من المادة المخدرة، كما تمّ في حينه المباشرة في استكمال الإجراءات

الأمنية كافة حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكّد الحربي؛ أن رجال حرس الحدود سيكونون بمثابة السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه،وسيتصدّون لكل محاولات التهريب عبر الحدود.