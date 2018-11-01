الرياضة

بالصور.. اكتمال وصول نجوم WWE إلى الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / صفر / 1440 هـ       1 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
اكتمل اليوم الخميس، وصول نجوم WWE ، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث وصلت آخر دفعة من نجوم اللعبة يتقدمهم النجم الشهير أندرديكر.

وكان قد وصل أمس الأربعاء، بعض المشاركين يتقدمهم شون مايكلز والمصارع الشهير كين، وغيرهم للمشاركة في بطولة ” Crown Jewel “، التي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض غدًا الجمعة.

وسيشهد Crown Jewel مواجهة ثلاثية على لقب اليونيفرسال، بالإضافة إلى مواجهة نارية على لقب WWE بين آي جاي ستايلز ودانيال براين، ويُشارك جون سينا، وكيرت أنجل في نزال كأس العالم الذي سيشهد مشاركة 8 نجوم.

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