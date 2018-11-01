بالصور.. اكتمال وصول نجوم WWE إلى الرياض

وكان قد وصل أمس الأربعاء، بعض المشاركين يتقدمهم شون مايكلز والمصارع الشهير كين، وغيرهم للمشاركة في بطولة ” Crown Jewel “، التي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض غدًا الجمعة.

وسيشهد Crown Jewel مواجهة ثلاثية على لقب اليونيفرسال، بالإضافة إلى مواجهة نارية على لقب WWE بين آي جاي ستايلز ودانيال براين، ويُشارك جون سينا، وكيرت أنجل في نزال كأس العالم الذي سيشهد مشاركة 8 نجوم.