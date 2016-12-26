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خاص البلاد / نيفين عباس

لم يخلى عام 2016 من الأحداث السياسية الخاصة بالمرأة التى كانت لها الأولوية على الساحة ، نسرد لكم اليوم ملخص الأحداث السياسية التى مرت بها المرأة السعودية للعام 2016 وقبل حلول عام جديد يحمل الكثير من الأحداث

الجمعة 5 أغسطس مطالب رفع الولاية

إنطلقت فى يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس 2016 مطالب عبر مواقع التواصل الإجتماعى تطالب برفع الولاية عن المرأة السعودية وجعلها مسؤولة عن نفسها وتصرفاتها دون تدخل من الرجل

وإنطلق عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر وسم حمل عنوان #رفع_الولاية_عن_المراة ووصل إلى ألاف التغريدات من قبل رواد الموقع ولكن كان نسبة كبيرة منها رافضة للمطلب الذى أطلقته عزيزة اليوسف الناشطة السعودية حتى وصل الأمر لتدخل بعض الوجوه البارزة والعلماء لرفض هذا الأمر

السبت 20 أغسطس إختيار 6 سيدات سعوديات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان

فى نجاح يضاف للمرأة السعودية تم إختيار 6 سيدات سعوديات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان فى دورته الثالثة وعلى مدار أربع سنوات قادمة

جاء الإختيار بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لتعزيز مكانة ودور المرأة ومشاركتها الفعالة والفعلية فى كافة النشاطات وترسيخاً لمبدء المساواة بين الرجل والمرأة

الإثنين 19 سبتمبر عودة مجلس الشورى ومناقشة قضيتين للمرأة

فى يوم الإثنين 19 سبتمبر عاد مجلس الشورى السعودى وكانت أول القضايا المطروحة على طاولة المناقشات تخص المرأة هى قضية سفر المرأة بدون موافقة ولى الأمر ومنح أولادها الجنسية السعودية من أب أجنبى

وجاء المطالبات لحماية حقوق المرأة من الضياع أيضاً تثقيفها بحقوقها القانونية والشرعية خاصة الضعيفات منهن

الإثنين 12 أكتوبر فوز المرأة بدفتر العائلة

بعد جلسة إستمرت طويلاً وافق مجلس الشورى السعودى على ملاءمة دراسة مقترح لتعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية وهو المقترح المقدم من لجنة الشؤون الأمنية

وتضمن الموافقة على منح الأم السعودية وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها وإعطاءها حقوقها بالمساواة مع الرجل خاصة حقها فى الحصول على الوثائق الوطنية

بالإضافة إلى عدة تعديلات على بعض مواد النظام لحماية المرأة وحفظ كرامتها خاصة أنها تعانى صعوبة فى التواصل مع الزوج فى حال الطلاق

الجمعة 14 أكتوبر تحول وطنى للمرأة السعودية

أعلنت أمل بنت فواز القحطانى السكرتير الثانى فى وفد السعودية الدائم لدى المنظمة الدولية فى بيان عن أن المملكة تسعى جاهدة لتعزيز مكانة المراة وحصولها على كافة حقوقها وأن هناك إتجاه لفتح الباب للمرأة ضمن التحول الوطنى للمرأة السعودية 2020 وأيضاً تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

لأن المرأة السعودية مساهم فى صناعة القرار الوطنى كما يجب إتاحة الفرص لها لتولى المناصب القيادية فى القطاعات الحكومية وإعطاءها حق الترشح لإنتخابات المجالس البلدية وعضوية مجلس الشورى

الإثنين 31 أكتوبر الشورى يرفض قيادة المرأة

فى يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2016 أقر مجلس السعودى برفض التوصية المقدمة من الدكتور سلطان السلطان والتى يطالب فيها وزارة التنمية الإجتماعية ووزارة الداخلية بتهيئة بيئة مناسبة تمكن المرأة السعودية من القيادة

صوت على الموافقة على التوصية 65 عضواً بالمجلس فى حين صوت 62 عضواً بالرفض رافضين هذه التوصية وهو ما يعنى رفض الموافقة بسبب أن التوصية لم تحصل على 76 صوت بالموافقة وهو ما يعتبر الرقم الذى يجب الوصول إليه

وتظل قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة هى القضية الأكثر جدلاً على جميع مواقع التواصل الإجتماعى

الأحد 27 نوفمبر مطالب لتعليم المرأة السعودية الكاراتيه

فى يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2016 طالب عضو مجلس الشورى عبدالعزيز العطيشان إلى التوسع فى فتح نوادى رياضية خاصة بالنساء لتعليمهن فن القتال والدفاع عن النفس وإجادة لعب الكاراتيه والجودو

وبرر العطيشان مطلبه بأن تعليم المرأة الدفاع عن النفس يعد مطلب مشروع لها ولا ضرر منه أو محظور شرعى خاصة إن قامت بتدريبهن سيدة لتستطيع المرأة الدفاع عن نفسها إن تعرضت للإعتداء أو التحرش كما طالب بتطبيق هذا المطلب فى المدارس حتى تتعلمه الفتيات

الثلاثاء 20 نوفمبر مطالب بتجنيد الفتيات

فى يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2016 طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سامى زيدان بفتح باب التجنيد الإختيارى للمرأة السعودية والسماح لهن بالتطوع بالجيش وتوكيل مهام التمريض والتموين والأعمال المكتبية والأعمال الإدارية وإدارة الفرق لهن

وطالب زيدان بفتح الباب حتى يخفف وجود المرأة بهذه المواقع عن مهام الرجال حتى يتفرغوا للمواجهات فى ساحة القتال وإستشهد فى مطلبه بخروج الصحابيات فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحرب دفاعاً عن الإسلام

وأوضح زيدان أن العمر المناسب لتجنيد الرجال والنساء السعوديين يتراوح من 18 عام وحتى 25 عام ، كما طالب بإعطاء الرجال والنساء من الملتحقين بالجيش مكافئة مادية لتحفيزهم

الجمعة 2 ديسمبر تعيين 30 سيدة فى مجلس الشورى

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمر ملكى بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى وضم 150 عضو بينهم 30 سيدة

وخرج من التشكيل أميرتين بالأمر الملكى وهن الأميرة سارة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود والأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود

فيما تم تعيين 20 عضوة جديدة وهن :-

1-أحلام بنت محمد بن حسين حكمى

2- أسماء بنت صالح بن حسن الزهرانى

3- إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندى

4- جواهر بنت ظاهر بن محمد العنزى

5- جوهرة بنت ناصر بن عبدالله اليامى

6- حمدة بنت مقبول بن عبدالله الجوفى

7- رائدة بنت عبدالله بن راشد أبو نيان

8- سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخارى

9- سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوى

10- عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوى

11- فاطمة بنت فائز بن حسن الشهرى

12- فوزية بنت محمد بن عبدالله أبا الخيل

13- كوثر بنت موسى بن عائش الأربش

14- لطيفة بنت أحمد بن شاهين البوعينين

15- لينة بنت خالد بن عبدالرحمن آل معينا

16- موضى بنت عبدالله بن حمد الخلف

17- نورة بنت عبدالرحمن بن علي بن يوسف

18- نورة بنت فرج بن سعيد المساعد

19- نورة بنت فيصل بن أحمد الشعبان

20- نورة بنت محمد بن ناصر المرى

وإحتفظت عشر عضوات بمقاعدهن وهن :-

01- أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان

02- حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدى

03- زينب بنت مثنى بن عبده أبو طالب

04- فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرنى

05- فردوس بنت سعود بن محمد الصالح

06- لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان

07- مستورة بنت عبيد بن لافى الحسينى الشمرى

08- منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط

09-ىنهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي

10-هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي