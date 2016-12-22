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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

المعكرونة أو المكرونة أو الباستا تعتبر أحد أهم وأجمل أنواع المعجنات على مستوى العالم فهى تأتى الطبق الأساسى بعد الأرز ، وتعددت الكثير من أشكال المعكرونة منها الإسطوانى ومنها الحلزونى ومنها الصدفى وتطهى عادة إما بسلقها فى ماء مملح أو وضعها فى الفرن مع أحد الإضافات كالكريمة

هناك الكثير من أشكال وأنواع المعكرونة الجاهزة الجافة التى لا تأخذ وقتاً طويلاً لعملها ولكن على الجانب الأخر تفضل بعض ربات المنازل عمل عجينة المعكرونة فى المنزل فهى بالتأكيد تكون طازجة وبطعم أفضل بكثير من الجافة

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل عجينة المعكرونة فى المنزل وبأقل التكاليف ، تابعى السطور التالية لتتعرفى على طريقة التحضير

المقادير اللازمة لعمل المعكرونة فى المنزل

500 جرام من الطحين الأبيض ومن الممكن إستخدام طحين أسمر فى حال الرغبة فى عمل معكرونة تصلح للحمية أو الرجيم

5 حبات من البيض الطازج بدرجة حرارة الغرفة

قليل من نشا الذرة لفرد العجين

ألة المعكرونة وإن لم تتوفر من الممكن تشكيلها يدوياً

طريقة عمل المعكرونة فى المنزل

نقوم أولاً بإحضار وعاء عميق يتسع للطحين

ثم نقوم الأن بنخل الطحين حوالى ثلاث مرات

نقوم بعد ذلك بإحضار حبات البيض ونقوم بكسر الحبة الأولى وعجنها مع الطحين جيداً حتى يتشربها

ثم تكرر نفس العملية مع البيضة الثانية والثالثة حتى ننتهى من كمية البيض لدينا

تعجن العجينة جيداً باليد لمدة عشر دقائق كاملة حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة القوام ولا تلتصق باليدين

نقوم بتغليفها جيداً بنشا الذرة ثم تغطى وتترك قليلاً حتى ترتاح

نقوم بتقطيعها إلى كرات صغيرة الحجم

ثم نرش سطح بالقليل من نشا الذرة ونفرد كرة من العجين عليه

تنقل بعد ذلك العجينة بعد فردها إلى ماكينة صنع المعكرونة لتشكيلها بالشكل المرغوب لكِ

وفى حال عدم توفر الماكينة من الممكن تشكيل المعكرونة يدوياً

فعلى سبيل المثال فى حال رغبتى فى الحصول على معكرونة الشرائط قومى بفرد قطعة من العجين بشكل طولى لا يتعدى 1 سـم

ثم قومى بثنى العجينة إلى 3-4 طبقات ثم تقطيعها شرائح رفيعة بواسطة سكين حاد

بعد ذلك قومى بتغطيتها بالقليل من نشا الذرة ووضعها جانباً حتى تجف وتصبح قاسية وجاهزة للسلق

أيضاً من الممكن إتباع نفس الخطوات للحصول على معكرونة الإسباغيتى أو الإسباجيتى ولكن تقطع بشكل أرفع من المعكرونة الشرائط

كما يمكنك فرد قطعة من العجين وتقطيعها إلى قطع مستطيلة طويلة للحصول على اللازانيا

أو تقطيعها مربعات صغيرة الحجم وحشوها للحصول على الرافيولى

أو تقطيعها مربعات صغيرة والضغط من المنتصف قليلاً للحصول على شكل الفيونكة

كما يمكن تلوين العجينة عن طريق وضع قليل من ماء الشمندر أو السبانخ إليها أو ألوان الطعام

ويتم سلقها بالطريقة المعتادة ولكن مع مراعاة أن المعكرونة المنزلية الصنع لا تتطلب وقتاً طويلاً فى سلقها فهى تنضج سريعاً عكس الجافة