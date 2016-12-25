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خاص البلاد / نيفين عباس

مع حلول عام 2017 تغلق صفحة 2016 التى برزت بها بعض الوجوه النسائية السعودية ، منها من كانت مثيرة للجدل ومنها من وقف يصفق لها الجميع نستعرضهم معكم عبر السطور التالية

كريمان أبو الجدايل

عدائة سعودية تبلغ من العمر 22 عام نافست ببطولة سباق المئة متر للسيدات فى دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 وحصلت على المركز السابع بالمنافسة ولكن ما تعرضت له كريمان من إنتقادات رافضة لمشاركة إمرأة سعودية بالحدث من ناحية وتشجيع من المؤيدين من ناحية أخرى يفوق الحدث بأضعاف فقد كانت أول سعودية تنافس فى هذا الحدث

سارة العطار

العدائة الثانية المشاركة أيضاً بدورة الألعاب الأولمبية مع كريمان أبو الجدايل ، سارة البالغة من العمر 24 عام تحمل الجنسية الأمريكية والسعودية ولدت بكاليفورنيا وترعرعت بأمريكا ودرست الأدب وكانت من ضمن الوفد السعودى المشارك بالبطولة مما جعلها أيضاً تقع فى دائرة النقد والتأييد

جود فهمى

لاعبة جودو تبلغ من العمر 22 عام شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية 2016 ، ولكن تضاربت الأنباء عن أسباب خروجها من الدورة بعد إنسحابها بسبب رفضها مواجهة اللاعبة الإسرائيلية جيلى كوهين فيما صرحت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر عن إصابة جود أثناء التدريب مما يستدعى خروجها من المنافسة فيما نفت الصحف الصهيونية هذا الأمر معلنة أن جود خرجت بسبب عدم رغبتها فى مقابلة اللاعبة الإسرائيلية وتعيش جود فى كاليفورنيا برفقة والدها وهو أحد الدبلوماسيين

لبنى العمير

ولدت المبارزة السعودية البالغة من العمر 29 عام بمدينة الخبر السعودية وكانت أول سعودية تشارك فى المبارزة مما جعلها أيضاً محط الإنتقاد من جهة والتشجيع من جهة أخرى ، لكنها خسرت من الجولة الأولى لها بعد فوز اللاعبة البرازيلية تايس روشيل عليها

وخرجت لبنى من المبارة على وجهها إبتسامة فسرها البعض بأنها تفتخر بما إستطاعت أن تصل إليه المرأة السعودية

زهاء محمد الحربى

ومن الرياضة إلى الطب وبروز لإسم الباحثة السعودية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية زهاء محمد الحربى بعد فوزها بالمركز الأول كأفضل بحث علمى والذى يعتبر الأول من نوعه بالسعودية لأنه يجمع بين صحة المرأة الجسدية والنفسية والإجتماعية

وتسعى زهاء من بحثها إلى معرفة رأى وتقييم المرأة السعودية لصحتها النفسية والجسدية وتوعيتها من بعض الأمراض التى تصيب المرأة وشمل البحث الذى قامت به زهاء 900 إمرأة تراوحت أعمارهن من 18 عام وما فوق

رزان العقيل

ومن الطب إلى السياسة ونجاح يضاف للمرأة السعودية فى 2016 بعد منح رزان العقيل إبنة مدينة الأحساء البالغة من العمر 18 عام جائزة أفضل ممثلة للملكة بمؤتمر الأمم المتحدة للشباب والذى تفوقت رزان به على قرابة 1000 شاب وفتاة من 85 دولة مختلفة

رزان التى منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الجائزة لها تاريخ طويل رغم صغر سنها فى العمل التطوعى ، وتؤمن رزان بأن بإستطاعة الجميع إحداث تغيير إيجابى والتكاتف والعمل على تقوية طلاب السعودية عالمياً مع رؤية 2030 وقابلت مواقع التواصل الإجتماعى والصحف المختلفة خبر فوز رزان بترحيب واسع وإنهالت عليها عبارات التشجيع والتبريكات

جمانة مكى

بائعة الشاى الأشهر على الإطلاق فتضامن الألاف مع جمانة أو كما تعرف ببائعة الشاى جعلها الحدث الإنسانى الأبرز بالمملكة فجمانة خرجت بعد أن ضاق بها الحال لبيع الشاى فى طريق الملك عبدالعزيز ولكن بعد إزالة مصدر رزق جمانة الوحيد أصبحت بلا دخل خاصة أنها تقوم بدور الأب والأم لبناتها الأربعة الجامعيات فإنطلقت الدعوات التى تنادى بمساعدة جمانة على جميع مواقع التواصل الإجتماعى حتى وصلت إلى سمو الأمير سلطان بن سلمان الذى أمر بإقامة مكان ثابت لجمانة بالحى التراثى بحديقة الملك فهد

عزيزة اليوسف

من أبرز الأسماء المثيرة للجدل فعزيزة صاحبة الحملة التى تطالب برفع ولاية الرجل عن المرأة تلك الحملة التى لاقت معارضة قوية جداً من شخصيات بارزة وعلماء بالمجتمع ومواطنين وتأييد من بعض النساء والناشطات

وعُرفت عزيزة اليوسف بتصريحاتها المثيرة للجدل فى أغلب الأوقات فكلما تحدثت وجدنا إسمها بالوسوم عبر مواقع التواصل الإجتماعى بين نقد شديد ومعارضة وبين بعض المؤيدين

طرفة المطيرى

حصلت طرفة على بكالوريوس ملابس ونسيج وتعتبر أول مستثمرة فى المصانع الجاهزة وإقتحمت المجال العسكرى بكل قوة وثقة حتى إستطاعت إنتاج أول بدلة عسكرية تساعد على التخفى من مصنعها الخاص للإنتاج العسكرى