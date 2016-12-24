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خاص البلاد / نيفين عباس

مع إقتراب العام الجديد تغلق 2016 أبوابها بحلوها ومرها ولعل كان أبرز ما فيها رحيل بعض الوجوه السعودية التى تركت أثراً فى عالمنا سنسردها فى السطور التالية لكم :-

8 فبراير وفاة الممثل السعودى فؤاد بخش

ولد فؤاد فى 17 يونيو 1953 بجدة السعودية وكان له العديد من الأدوار فى المسلسلات والأفلام المصرية والخليجية وكان يمتاز بإتقانه اللهجة البدوية

توفى فؤاد فى عام 2016 بشهر فبراير يوم 7 عن عمر يناهز 62 عام بعد تعرضه إلى جلطة نقل على إثرها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز فى جدة ولكن صعدت روحه إلى بارئها بعد ساعات من دخوله العناية المركزة

أبرز أدواره مسلسل بابا فرحان ، خطوات الشيطان ،فيلم ويبقى الحب ، مسرحية عويس التاسع عشر

28 مارس وفاة الإعلامية السعودية إبتسام سعيد الزهرانى

بعد صراع مع المرض الخبيث رحلت الإعلامية البارزة إبتسام الزهرانى عن عالمنا فى 28 مارس بعد معانة لمدة 7 شهور مع مرض السرطان الخبيث ذلك المرض الذى فتك بوالدتها من قبل وهى الفنانة السعودية عتاب

عملت إبتسام صحفية بعدة مطبوعات ثم منسقة برامج وقدمت الشخصية الشهيرة “أم دحيم” وهى الشخصية المخصصةلإحياء التراث السعودى

12 إبريل وفاة سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركى الأول

بعد 86 عام قضتها فى طاعة الله رحمت عن عالمنا سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركى الأول

يذكر أن سمو الأميرة هى نجلة صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن تركى الأول بن عبدالعزيز آل سعود وهو الإبن الأكبر للأمير تركى الأول أكبر أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية

16 إبريل وفاة إمام الحرم النبوى الشيخ محمد أيوب

ولد الشيخ محمد أيوب عام 1952 بمكة المكرمة ، عمل الشيخ بعد تخرجه من الجامعة معيداً بكلية القرآن ثم أميناً للإمتحانات بالكلية لمدة عشر سنوات ثم أصبح عضواً بهيئة التدريس

إشتهر الشيخ محمد أيوب بقراءته للقرآن الكريم بصوت عذب وهادئ وهو متزوج وله زوجتين وأبناء من حفظة القرآن الكريم

وكان أبرز ما قدمه الراحل تسجيلاً للمصحف الشريف كاملاً فى مجمع الملك فهد بعد رغبة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بتسجيل الشيخ للمصحف كاملاً

ورحل الشيخ عن عالمنا بعد صلاة الفجر فى يوم السبت الموافق 16 إبريل عن عمر يناهز 64 عام ودفن بمقبرة البقيع بعد الصلاة عليه بالمسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة

11 مايو وفاة الإعلامى البارز ماجد الشبل

عن عمر يناهز 81 عام رحل عن عالمنا الإعلامى السعودى البارز محمد عبدالله الشبل أو ماجد الشبل كما كان يعرف بين جمهوره ومحبيه بعد معاناة مع المرض صعدت على إثرها روحة إلى بارئها بمستشفى الملك فيصل التخصصى

ولد ماجد الشبل فى مدينة دمشق بسوريا من أم سورية وأبٍ سعودى وتلقى تعليمه فى دمشق وعمل وقتها بالتليفزيون السورى عندما كان طالباً ثم عاد إلى الرياض ليعمل بالتليفزيون السعودى

قدم ماجد الشبل العديد من البرامج أبرزها برنامج حروف وبرنامج شاعر وقصيدة ونشرات الأخبار ، ودفن بعد وفاته بمقبرة أم الحمام غرب مدينة الرياض

19 مايو وفاة سحر حسين خوجة وإبنتها

فى ليلة كئيبة مُفجعة من فجر الخميس 19 مايو تلقت أسرة 66 شخص ممن كانوا على متن طائرة مصر للطيران نبأ سقوط الطائرة ومن بين الأسر كانت أسرة المواطنة السعودية سحر حسين خوجة الموظفة بالسفارة السعودية بالقاهرة فى نبأ نزل عليهم كالصاعقة يخبرهم أن سحر وإبنتها راحوا ضحايا مع الركاب الذين لقم حتفهم جميعاً نتيجة سقوط الطائرة المصرية المنكوبة إيرباص 320 التابعة لشركة مصر للطيران والتى سقطت قبل نزولها القاهرة قادمة من باريس

سافرت سحر إلى باريس بعد علمها بإصابة نجلتها بالمرض الخبيث فما كان منها إلى التوجه بها على باريس لعلاجها ولكن شاء القدر أن تسقط الطائرة المنكوبة لتصعد روح سحر وإبنتها إلى بارئها

تركت سحر عالمنا بعد رحلة عطاء بالسفارة السعودية بالقاهرة لمدة 20 عام وما تميزت به سحر حسن الخلق وطيب التعامل ، تزوجت سحر من مصرى ثم إنفصلا وعاشت مع أبنائها محمد وسالى حتى لحظاتها الأخيرة

ونعت السفارة السعودية بباريس الراحلة وإبنتها فى بيان صحفى وما زالت حتى الان التحقيقات مستمرة لكشف الأسباب الحقيقية وراء سقوط الطائرة التى راح ضحيتها جميع الركاب البالغ عددهم 66 راكب بما فيهم طاقم الطائرة المنكوبة بالكامل