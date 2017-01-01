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خاص البلاد / نيفين عباس

مع دقات الساعة التى تزف إلينا نبأ قدوم عام جديد يحمل الكثير من الأمنيات والسعادة لحياتنا نحتاج أن نجدد كل شيئ حولنا

فليست الأيام وحدها التى إختلفت بل أيضاً يجب أن نحول المنزل حتى يكون مهيأ لإستقبال العام الجديد بسعادة معنا حتى نشعر بتغيير حقيقى

تابعى السطور التالية عزيزتى حواء لتتعرفى على طرق تجديد منزلك لإستقبال العام الجديد

عليكِ أولاً بالإضاءة المبهجة التى تبث فى الروح التفاؤل والسعادة

قومى بوضع إضاءة مرتفعة ومتعددة الأشكال مثل الصور التالية على سبيل المثال

قومى بتبديل الشموع التقليدية بأخرى مزخرفة بلمسة من الجليتر اللامع

أو الإستعانة بالشموع العطرية الملونة على شكل قلوب على سبيل المثال

قومى بعمل بعض الأوراق الملونة ولصقها على الحائط

أو ربطها ببعضها البعض وتعليقها لإعطاء شكل جمالى للمنزل

قومى بإستبدال أدوات السفرة بأدوات ذهبية وبيضاء اللون

أو فضية وسوداء اللون لأن هذه الألوان لها بهجة وبريق خاص على العين

ولا تنسى تعليق بعض البالونات الذهبية أو الفضية والسوداء اللون لإعطاء جو مبهج للمنزل

أيضاً قومى بلف بعض الشرائط حول كراسى السفرة لتزيينها

أو تبديل الكراسى مع وضع مفرش مناسب لألوان الكراسى

ولا تنسى بعض الوجبات الخفيفة مثل القطايف المحشوة بالقشطة أو المكسرات

مع وضعها فى قليل من بودرة الطعام الملونة باللون الذهبى

أو وضع قطعة من البسكويت مع قطعة من المارشميلو الساخنة

مع قليل من بودرة الطعام الملونة باللون الفضى

قومى بتغيير شكل الغرف ومفارش السرائر والإعتماد على الألوان الفاتحة بغرف الأطفال

والألوان الحمراء الممزوجة بالأبيض لغرفة الزوجين أو الألوان التى بها نقوش توحى بقدون الشتاء

قومى بتبديل مفارش الحمام بالمفارش التى تحتوى على رجل الثلج لإعطاء مظهر شتوى رائع

يتناسب مع قدوم العام الجديد أو المفارش التى تحتوى على الزهور والكرز الأحمر

قومى بجعل اللون الأبيض هو الغالب على غرفة المعيشة

ولا مانع من تعليق بعض الجوارب على المدفأة لإعطاء شكل جمالى

لأن اللون الأبيض يعكس لون الثلج والشتاء الرائع

قومى بوضع بعض الزهور حول أدوات المطبخ لجعله بشكل مميز أكثر

أيضاً قومى بتبديل شكل علب المطبخ باللون الأبيض والأحمر

ولا تنسى بالتأكيد الإضاءة التى تعطى مطبخك مظهر رائع

وكل عام وأنتم بخير