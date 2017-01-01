العدد 21801 01 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

بالصور طرق تجديد المنزل لإستقبال العام الجديد

0 تعليق 1062 مشاهدة
بالصور طرق تجديد المنزل لإستقبال العام الجديد
شارك عبر واتساب

خاص البلاد / نيفين عباس

مع دقات الساعة التى تزف إلينا نبأ قدوم عام جديد يحمل الكثير من الأمنيات والسعادة لحياتنا نحتاج أن نجدد كل شيئ حولنا

فليست الأيام وحدها التى إختلفت بل أيضاً يجب أن نحول المنزل حتى يكون مهيأ لإستقبال العام الجديد بسعادة معنا حتى نشعر بتغيير حقيقى

تابعى السطور التالية عزيزتى حواء لتتعرفى على طرق تجديد منزلك لإستقبال العام الجديد

عليكِ أولاً بالإضاءة المبهجة التى تبث فى الروح التفاؤل والسعادة
قومى بوضع إضاءة مرتفعة ومتعددة الأشكال مثل الصور التالية على سبيل المثال

2 6 5 4 3

قومى بتبديل الشموع التقليدية بأخرى مزخرفة بلمسة من الجليتر اللامع
أو الإستعانة بالشموع العطرية الملونة على شكل قلوب على سبيل المثال

7

قومى بعمل بعض الأوراق الملونة ولصقها على الحائط
أو ربطها ببعضها البعض وتعليقها لإعطاء شكل جمالى للمنزل

8

قومى بإستبدال أدوات السفرة بأدوات ذهبية وبيضاء اللون
أو فضية وسوداء اللون لأن هذه الألوان لها بهجة وبريق خاص على العين
ولا تنسى تعليق بعض البالونات الذهبية أو الفضية والسوداء اللون لإعطاء جو مبهج للمنزل

9 100

أيضاً قومى بلف بعض الشرائط حول كراسى السفرة لتزيينها
أو تبديل الكراسى مع وضع مفرش مناسب لألوان الكراسى

15

ولا تنسى بعض الوجبات الخفيفة مثل القطايف المحشوة بالقشطة أو المكسرات
مع وضعها فى قليل من بودرة الطعام الملونة باللون الذهبى 
أو وضع قطعة من البسكويت مع قطعة من المارشميلو الساخنة
مع قليل من بودرة الطعام الملونة باللون الفضى

11

قومى بتغيير شكل الغرف ومفارش السرائر والإعتماد على الألوان الفاتحة بغرف الأطفال

12

والألوان الحمراء الممزوجة بالأبيض لغرفة الزوجين أو الألوان التى بها نقوش توحى بقدون الشتاء

13

قومى بتبديل مفارش الحمام بالمفارش التى تحتوى على رجل الثلج لإعطاء مظهر شتوى رائع
يتناسب مع قدوم العام الجديد أو المفارش التى تحتوى على الزهور والكرز الأحمر

14

قومى بجعل اللون الأبيض هو الغالب على غرفة المعيشة
ولا مانع من تعليق بعض الجوارب على المدفأة لإعطاء شكل جمالى
لأن اللون الأبيض يعكس لون الثلج والشتاء الرائع

16

قومى بوضع بعض الزهور حول أدوات المطبخ لجعله بشكل مميز أكثر
أيضاً قومى بتبديل شكل علب المطبخ باللون الأبيض والأحمر

17

ولا تنسى بالتأكيد الإضاءة التى تعطى مطبخك مظهر رائع

18

وكل عام وأنتم بخير

الوسوم:

التصنيف: الأسرة,المرأة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق