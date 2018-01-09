بالصور.. قوات الأمن الخاصة تنفذ مشروع السير الطويل

نفذت قوات الأمن الخاصة اليوم , مشروع السير الطويل ( مسير2) , وذلك بمدينة الأمير نايف الأمنية بكامل العتاد والتجهيزات، يتقدمهم قائد القوات الفريق الركن مفلح العتيبي ونائب القائد اللواء عبدالله الثمالي.

وأوضح مساعد القائد للتخطيط والتطوير اللواء منصور الصقير أن مشروع السير الطويل يهدف لقياس قوة التحمل

ومستوى اللياقة للمسافات الطويلة , وتحقيق الجاهزية الكاملة لدى منسوبي القوات

لمباشرة أي نوع من المهام وخاصةً التي تتطلب الجهد البدني العالي.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تدريبية عالية الكفاءة على طوال برنامج الخطة التدريبية

للقوات ضمن الخطة التدريبية , وقد أكمل جميع المشاركين التمرين ضمن الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة.