بالصور: مترو الأنفاق في تايوان يتحول إلى ملاعب رياضية

استعدت مدينة “تايبيه” التايلندية لاستضافة دورة الألعاب الجامعية الصيفية 2017، حيث بدأت معالم هذا الحدث الرياضي الضخم تبدو في المدينة.

وتحوُّلت محطات مترو الأنفاق إلى ملاعب رياضية مختلفة

إذ تم محاكاة ملاعب رياضية مختلفة في عربات مترو الأنفاق بحيث تبدو كل عربة ملعبًا مختلفًا عبر تطبيق زخرفات فنية.

وبدت العربات تمامًا مثل ملاعب كرة السلة، أو كرة القدم، أو حمامات السباحة

وتعتبر دورة الألعاب الجامعية الصيفية ثاني أهم حدث رياضي بعد دورة الألعاب الأولمبية.

وفي عام 2011، صوَّت الاتحاد الدولي للجامعات الرياضية بأغلبية ساحقة لصالح مدينة “تايبيه” لاستضافة هذا الحدث الرياضي، بعد أن كانت مرشحة أمام برازيليا، عاصمة البرازيل.

وسوف تبدأ دورة الألعاب الجامعية الصيفية 2017 في 19 أغسطس وتنتهي في 30. ويُتوقَّع أن تشهد تايبيه طفرة سياحية خلال هذا الوقت.