شاهد.. معلم يخط ملحوظة لطلابه في ورقة الإمتحان “بمناسبة زواجي لن يرسب أحد”

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر ورقة امتحان لمادة الرياض ذٌيلت بملاحظة لمعلم المادة يفيد فيها “بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد.. جميع الطلاب ناجحين” .

وتباينت ردود أفعال نشطاء موقع التواصل “تويتر” حول صورة ورقة الامتحان ما بين معارض ومؤيد للخطوة من خلال وسم أسموه بـ” #معلم_لطلابه_لن_يرسب_أحد” حيث اعتبرها المعارضون بمثابة الخطوة التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على شفافية التعليم والمعلمين في العملية التعليمية مطالبين بإعفاء المعلم من مهنة التدريس ، فيما أبدى عدد من مؤيدي الخطوة اتفاقهم مع ما خطه معلم مادة الرياضيات من ملاحظة على ورقة الامتحان واعتبروها خطوة تشجيعية للطلاب ومحاولة لإشراك الأخرين في سعادته في حين رأى أخرين أن المعلم على ثقة تامة بنجاح طلابه في مادة الرياض