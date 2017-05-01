بالصور .. ورش مركبات بجدة تتحايل على قرار الانتقال للمنطقة الصناعية بعسفان

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جدة – وليد الفهمي

خالفت العديد من ورش المركبات بمحافظة جدة توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة القاضية بإيقاف عمل الورش بجميع انحاء المحافظة ونقلها إلي المنطقة الصناعية البديلة في عسفان

ورصدت جولة “البلاد” عدم التزام الورش بالقرار والأنظمة ، ضاربين به عرض الحائط ، حيث سعت العديد منها للتحايل على النظام وقامت بنزع لوحاتها في خطوة لإيهام الجهات المختصة بأنهم عازمون على تنفيذ القرارات ونقل جميع الورش للمنطقة الصناعية بعسفان ، إلا أنهم لم يقوموا باغلاقها ويعملون كالمعتاد دون خوف متجاهلين العقوبات

واستطلعت “البلاد” عدد من العمالة التي قالت أنهم سوف يعلمون حتى يتم قطع الخدمات عنهم مؤكدين تبليغهم ومنذ وقت مبكر عن القرار ومضمونه الا انه لم يلتزم به

وأشارت مصادر “البلاد” إلي أن التوجيه يوجب ايقاف العمل بورش المركبات المختلفة مع إعطاء مركز الفحص الدوري للسيارات مهلة حتى نهاية العام الحالي وإغلاقه بشكل نهائي.

يشار إلى أنه وبتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة تم إنشاء صناعية بديلة في عسفان دشن سموه المرحلة الأولى منها خلال الفترة الماضية وخصصت لأكثر من 20 نشاطاً من ورش سيارات وقطع غيار ومستودعات وورش للديكور وغيرها من الأنشطة المهنية، وروعي في الخطة أن تكون 50 % من مساحتها مواقف، للحد من زحام السيارات ويجري العمل على مرحلتين الأولى تضم 936 ورشة والثانية 1300 ورشة، وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات