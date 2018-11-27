خاص البلاد – نيفين عباس

إستطاعت ثلاث شابات سعوديات الوصول للعالمية عبر الظهور على الغلاف الرئيسى لمجلة “فوج” الفرنسية، وسلطت المجلة الضوء على الثلاث فتيات بإعتبارهن من رائدات الأعمال السعوديات اللاتى إستطعن تغيير وجه التجميل فى المملكة وذلك بسبب تميزهن بإطلالة فريدة من نوعها ومميزة

أصدرت المجلة غلافها من النسخة العربية للمجلة بعنوان “بدون فلتر” فى إشارة تجمع بين الثلاث فتيات السعوديات الذين تحدثن عن مجال صناعة الجمال، وهن الفاشينستا وعارضة الأزياء عبير سندر، وخبيرة التجميل ريم السويدى، وخبيرة التجميل والمهندسة يارا النملة

وقالت ريم السويدى فى حديثها للمجلة، أنها لطالما كانت تحلم أن تصبح رائدة أعمال فى مجال التجميل، عبر تأسيس أكاديمية خاصة بالتجميل، وإستهلت أنها بدأت أول خطوات تحقيق الحلم عبر العمل كخبيرة تجميل، وبدأت فى الدراسة والعمل حتى أصبحت مع مرور الوقت واحدة من أفضل خبراء التجميل فى العالم

تنقلت ريم فى رحلة تعلمها بين أمريكا وأوروبا ودول عربية كالإمارات ومصر وعملت مع أشهر فنانين المكياج فى العالم، وتعتبر ريم أول فتاة سعودية تنشر صورها وصور عملائها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، الأمر الذى جعلها تقوم بتدريب ما يزيد عن 2000 فتاة للعمل فى المجال

وتقول عبير سندر الرائدة فى مجال المكياج وأول سعودية تعمل فى المملكة المتحدة بمجال التدوين المرئى الجمالى، أنها إستمدت إلهامها من البرامج التليفزيونية ومدونات التجميل بأمريكا ولندن وهو ما نمى شغفها للعمل بالمجال، وتقول عبير أن الجمال يكمن سره فى أن تكون المرأة على طبيعتها، وهو المبدأ الذى تتبعه عبير عبر وسائل التواصل الخاصة بها، ونصحت عبير الفتيات بأخذ قسط جيد من النوم حتى يستطعن الحصول على بشرة رائعة

وتحدثت المهندسة وخبيرة المكياج يارا النملة عن بداية رحلتها فى عالم المكياج، والتى بدأت من موقع التواصل الإجتماعى إنستقرام حين كانت بعمر السادسة عشر، وأصبحت الأن بعد مرور أربع سنوات من التواصل مع جمهورها يتابعها أكثر من 465 ألف متابع من حول العالم وأصبحت من أبرز الوجوه المعروفة فى عالم الجمال بالشرق الأوسط

وعملت يارا والتى تقيم فى الرياض مع العديد من سيدات العائلات الملكية ونجمات الغناء العربى، وتستعد الأن لتطوير خط خاص بها لمستحضرات التجميل، وتنصح يارا الفتيات بشرب الماء بغزارة للحصول على سر الجمال