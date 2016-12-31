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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

مع البرد القارص يحتاج الجميع إلى كوب من المشروب الساخن اللذيذ للتدفئة ، نقدم لكِ اليوم بعض المشروبات اللذيذة التى يمكن أن تقدميها لعائلتك

تابعى معنا السطور التالية للتعرف عليها

1- شاى الكرز والبرتقال بالقرفة

المقادير

2 باكين من شاى الفواكه

نصف كوب كرز أحمر

شرائح حبة برتقال طازجة

عود دارسين أو قرفة

2 مسمار قرنفل

ربع كوب من السكر أو كمية بحسب الرغبة

2 كوب من الماء

الطريقة

نحضر قدر ونضع به الماء والسكر والدارسين والقرنفل

يترك المزيج يغلي 5 دقائق

ثم يوضع فوق الماء ويترك منقوع مدة 5 دقائق أخرى

يصفى جيداً فى

أكواب التقديم ويضاف له شرائح البرتقال والكرز ويقدم

2- مشروب الشوكولاتة بالزنجبيل

المقادير

قطعة من الزنجبيل الطازج

100 جرام من الشوكولاتة الغامقة

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو

سكر كمية بحسب الرغبة

كوب من الحليب

نصف ملعقة صغيرة من الدارسين أو القرفة الناعمة

قليل من الكريمة المخفوقة للتزيين

بسكويت زنجبيل للتقديم

الطريقة

يوضع فى قدر على النار الزنجبيل الطازج الكاكاو والحليب والدارسين والشوكولاتة والسكر

يقلب المزيج حتى يغلى جيداً

ثم يرفع من على النار ويصفى فى أكواب التقديم

يزين بالكريمة المخفوقة والدارسين الناعمة أو الكاكاو ويقدم مع بسكويت الزنجبيل

3- مشروب الشوكولاتة الساخنة بالمارشميلو

المقادير

نصف كوب مارشميلو

100 جرام شوكولاتة

4 ملعقة كبيرة كاكاو

2 كوب حليب

سكر كمية بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة

توضع جميع المقادير فى قدر على النار ما عادا المارشميلو

تترك حتى تغلى وتذوب الشوكولاتة والكاكاو والسكر فى الحليب

توضع فى إكواب التقديم

ثم يوضع لها المارشميلو

تزين بصوص الشوكولاتة وتقدم

4- مشروب الزبدة بالكاكاو والكراميل

المقادير

ملعقة صغيرة زبدة

نصف كوب حليب مكثف

3 ملعقة كبيرة كاكاو

نصف كوب صوص كراميل

200 جرام شوكولاتة مذوبة

3 كوب حليب

كريمة للتزيين

الطريقة

توضع جميع المقادير فى قدر على النار

تترك حتى تغلى وتتجانس تماماً

ثم توضع فى أكواب التقديم

وتزين بالكريمة وقليل من صوص الكراميل والشوكولاتة المبشورة

5- مشروب الشوكولاتة البيضاء بالبرتقال

المقادير

نصف كوب حليب مكثف

كوب عصير برتقال

200 جرام شوكولاتة بيضاء

2 ونصف كوب حليب

قليل من ملون الطعام البرتقالى

قليل من كريمة الخفق للتزيين

الطريقة

توضع جميع المقادير معاً فى قدر ما عادا ملون الطعام ثم ترفع على النار

تترك حتى تغلى وتتجانس تماماً

ثم ترفع من على النار

يضاف لها ملون الطعام وتقلب

تصب فى الأكواب وتزين بالكريمة وتقدم