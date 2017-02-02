بالفيديو.. الحضري سد الفراعنة يقودهم إلى نهائي الأمم الإفريقية

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تصدى عصام الحضري لركلتي ترجيح وجملة من الفرص الخطيرة على مدار 120 دقيقة.

ليقود منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخها بالفوز 4-3 على بوركينا فاسو.

بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 .

وسبق لمصر الفوز باللقب سبع مرات وقد تعزز هذا الرقم القياسي في حال الفوز في النهائي.

يوم الأحد المقبل على المنتصر من مواجهة غانا والكاميرون في مباراة قبل النهائي الثانية يوم الغد.

واهتزت شباك مصر لأول مرة في خمس مباريات في البطولة اليوم عبر هدف أريستيد بانسي.

في الدقيقة 72 الذي عادل هدف محمد صلاح في الدقيقة 66.