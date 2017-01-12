بالفيديو شخصيات عربية خطفت الأضواء العالمية بينهم 3 سعوديين..!

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لا شك أن التنجاح يسعي وراء الجميع… ولكن الشهرة تأتي بعد النجاح والشغف أيضا.

ولذلك بعد السعي والنجاح استطاعت شخصيات عربية بين رياضيين ومخرجين وصحفيين أن يخطفوا الأضواء العالمية.

واستطاعوا أن يشغلوا العناوين الرئيسية في الصحف العالمية خلال عام 2016.

ومن هذه الشخصيات:

كاريمان أبو الجدايل – عدّاءة سعودية

في 13 أغسطس 2016، استطاعت العدّاءة كاريمان أبو الجدايل أن تسطر اسمها في التاريخ باعتبارها أول امرأة سعودية تنافس في سباق الـ100 متر على مدى تاريخ الأولمبياد.

محمود صباغ – مخرج أفلام سعودي

المخرج السعودي محمود الصباغ من تصدر العناوين الرئيسية حول العالم بفيلمه الرومانسي الكوميدي “بركة يقابل بركة”.

يعد هذا الفيلم ثاني فيلم سعودي يرُشح للأوسكار، كما بيعت كل تذاكره في كثير من كبرى دور السينما حول العالم.

في مقابلة مع موقع “ستيب فيد” قال الصباغ خلال عرض الفيلم في دبي: “أردت أن أحكي قصة عن المجتمع والجيل داخل الفيلم”.

الأمير فهد آل سعود – رسام كومكس ومصمم ألعاب سعودي

تمكن الأمير فهد من خلال دراسته لعلوم الحاسب الألي وشغفه بالبرمجة من جلب خياله إلى أرض الواقع عبر لعبة فيديو أطلق عليه “ثورة الفتيات السعوديات”.

والتي صوّر خلالها بطلات سعوديات في فترة ما بعد دمار العالم.

محمد دياب – مخرج مصري

استطاع المخرج المصري محمد دياب أن يلفت الأنظار من أنحاء العالم كافة من خلال فيلمه “اشتباك”.

ومن أهم من التف نظره إلي محمد دياب هو الممثل الأميركي الرائع توم هانكس.

وقد سجل هانكس أعجابه بمحمد دياب من خلال خطاب أرسله إليه يهنّئه فيه على فيلمه المنظوم بصورة رائعة.

وأيضا أرسل إليه الممثل البريطاني دانيال كريغ الذي يؤدي أدوار جيمس بوند، رسالة تمدح الفيلم معتبراً إياه انعكاساً حقيقياً للمجتمع المصري.

وأشهر ما شارك فيه هذا الفيلم المصؤري هو مهرجان كان السينمائي.

رامي مالك – ممثل مصري أميركي

رامي مالك الذي نشأ في الولايات المتحدة ولكن كلا أبويه مصريين .. كتب اسمه في التاريخ لفوزه بجائزة إيمي لأفضل ممثل.

وقال مالك عقب فوزه بالجائزة: “إنني أتشرف بأن أقف هنا وأمثل عائلتي وكل شخص ساعدني في الوصول إلى هذه المنزلة”.

فقد فاز مالك بجائزة أفضل ممثل عن دور رئيسي في مسلسل درامي عن الدور الذي أداه في المسلسل الأميركي الشهير “السيد روبوت” Mr.Robot.

يسرا مارديني – سبّاحة ولاجئة سورية

ظهرت لأول مرة في العناوين الرئيسة حينما إنقذت حياة بعض اللاجئين السوريين من أمام السواحل التركية.

حيث ساعدت هي وأختها في سحب القارب الممتلئ بالبشر لثلاث ساعات وتنقذ 20 شخصاً.

وظهرت مؤخراً في أولمبياد ريو 2016، عندما فازت بالجولة التمهيدية من السباحة 100 متر فراشة في 6 أغسطس 2016.

أحمد أبو غوش – لاعب تايكوندو أردني

لاعب التايكوندو الأردني أحمد أبو غوش الفائز ب ميدالية ذهبية في أولمبياد ريو 2016 وهي أول ميدالية على الإطلاق، للأردن منذ بدء مشاركته في الألعاب الأولمبية عام 1980.

ناجي أبو نوار – مخرج أردني بريطاني

المخرج الأردني – البريطاني ناجي أبو نوار، الذي أخرج فيلم “ذيب”.

الذي سُمي “أول فيلم بدوي غربي”، استطاع الفيلم الفوز بجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام في عام 2016.

نور تاجوري – صحفية ليبية أميركية

سرقت الصحفية الليبية-الأميركية نور تاجوري الأضواء خلال العام الحالي، بعد أن صارت أول مذيعة أخبار محجبة تظهر بقناة تلفزيونية أميركية خاصة.

فوسي – ممثل فلسطيني أميركي على موقع يوتيوب

نجح نجم يوتيوب الفلسطيني – الأميركي يوسف عريقات المعروف على يوتيوب باسم فوسي، في أن يحظى بظهور كبير بأحد أفلام هوليوود.

فقد شارك صاحب الـ26 عاماً بدور في فيلم Boo! A Madea Halloween للنجم تايلر بيري.

وهو الفيلم الذي اعتلى قائمة بوكس أوفيس، بإيراداته التي وصلت إلى 27.6 مليون دولار في يوم الافتتاح، وذلك بعد عرضه في أكثر من 2000 دار سينما عبر أميركا الشمالية.