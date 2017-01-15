بالفيديو شعار أنا أثق بمجتمعي لعربة بيع فواكه بدون بائع يُشتعل مواقع التواصل الاجتماعي..!

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أثناء وجودي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر لاحظت هاشتاجين غير مؤلوفين بالنسبة لي هما :

هاشتاج #المجاردة

#انا_اثق_بمجتمعي

فقررت البحث عنهم ومعرفة عما يتحدثون …….

فوجدت أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تحت الهاشتاجان صورة لعربة فاكهة بدون بائع .

وهذه العربةمتواجدة في مكانها على مدار الساعة في مدينة المجارده بمنطقة عسير.

حيث أن صاحب العربة وضع صندوق خاص بالحساب وعَلق تسعيرة لجميع الأنواع الفاكهة الموجودة.

وترك عملية الحساب والوزن للزبون، معلقاً لافتة مكتوب عليها “أنا أثق بمجتمعي”.

مستشهدا بقول الله عزوجل (أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ).

عمل يثلج الصدر أبهجني أنا شخصياً ويستحق أن يكون ترند ونطلق له الهاشتاجات ….!

وقد علق الجميع علي الفكرة بكل إيجابية وأحبها المجتمع السعودي

وانتشر هذا الفيديو المُصور للعربة….

فمنهم من غرد قائلا :

بسطت فواكه بدون عامل تم وضع ميزان وقائمة الاسعار وصندوق لوضع النقود وبجانبها لوحه كُتب عليها انا اثق بمجتمعي الله يرزقه … احببت الفكره.

وآخر قال :

والجميل أيضا سيل الشكر علي المبادرة الجميلة:

شكرا لك لقد اثبت للجميع انا فكرة بيع الامانة حقيقة وليست خيال #انا_اثق_بمجتمعي

#ترند_السعودية

#مشاريع_شبابية

#ريادة #انا_اقدر

والأجمل أن هناك من جمع الهاشتاجات الإيجابية مع بعضها فذكر حادثة حي الياسمين بالرياض:

#مقتل_ارهابيين_بحي_الياسمين بمثل هذا نرتقي #انا_اثق_بمجتمعي ترى كلنا اصحاب رساله احنا بحديثنا ونظرتنا لمجتمعنا نحكم بأننا الافضل او الأسوء