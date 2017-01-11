العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بالفيديو لحظة تسليم الرضيعة المعنفة لأمها في فرع “التنمية الاجتماعية” بمكة

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بالفيديو لحظة تسليم الرضيعة المعنفة لأمها في فرع “التنمية الاجتماعية” بمكة
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تسلمت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الطفلة (دارين) المعنفة من قبل والدها.

وقد تسلمها مدير عام مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة حمدي يونس.

والجدير بالذكر أن الطفلة بصحة جيدة، وقد تم تحويلها للمستشفى لإجراء كشوفات طبية روتينية للتأكد من سلامتها.

 

بعدما ناشدت أمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان للتدخل في إنقاذ طفلتها.

التي تتعرض للتعذيب على يد والدها ناشرةَ مقاطع فيديو وصور للتعذيب مشيرة إلى أن الأب أخذ الطفلة بعمر الشهر.

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل:-

بأن هذه القضية محط اهتمامهم، مشيراً إلى أنه تم الوصول لوالدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة.

مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء

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التصنيف: المرأة,محليات

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