بالفيديو.. مصر تنهي عقدة المغرب بهدف كهربا فى الدقيقة 87

شارك عبر واتساب

أحرز محمود عبد المنعم (كهربا) هدفا قرب النهاية ليقود مصر للتأهل إلى قبل نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على المغرب في دور الثمانية يوم الأحد.

وهز البديل كهربا مهاجم الاتحاد السعودي الشباك في الدقيقة 87 بعد ارتباك أمام المرمى.

لتواصل مصر بطلة افريقيا سبع مرات سعيها لزيادة عدد ألقابها القياسية في النهائيات القارية.

وتلتقي مصر في الدور قبل النهائي مع بوركينا فاسو يوم الأربعاء.

بعد أن حققت فوزها الأول على المغرب في 31 عاما