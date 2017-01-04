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القاتل غافل المجنى عليه ثم قام بنحره أمام أبنائه

تضارب الأنباء حول أسباب الجريمة ومطالب بسرعة القبض على الجانى

والأمن يؤكد لا وجود للطائفية

القاهرة – خاص البلاد / تحقيق نيفين عباس

إستيقظ سكان مدينة الأسكندرية صباح اليوم على تفاصيل جريمة قتل بشعة هزت أركان المحافظة

بعدما قام شخص بذبح رجل أمام المارة بعد منتصف الليل وفر هارباً

ترجع تفاصيل الجريمة البشعة للأمس فى شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامى بالأسكندرية فى منتصف الليل عندما فوجئ المارة بشارع خالد بن الوليد برجل مُلتحى يخرج سكين من بين طياته ثم يقوم بذبح رجل كان يجلس أمام محله يدخن الشيشة ثم فر هارباً

الضحية هو “يوسف لمعى” صاحب محل لبيع بعض المُسليات

متزوج وله ثلاث أبناء وهم جون و بيتر و طونى يعملون بمهنة المحاماة وطفلة صغيرة

عُرف “يوسف” بين أصدقائه وأسرته أنه رجل صاحب خلق وليس له أى عداوة مع أى شخص والمفاجأة أن المجنى عليه لم يكن بينه وبين الجانى أى سابق معرفة

كما أنه لا يوجد بينه وبين أى أحد مشاكل سابقة بل ويشهد له الجميع بحسن الخلق وهو ما يجعلنا أمام جريمة غامضة

الجانى بحسب تصريحات رجال الأمن عن أوصافه يدعى “عادل عبدالنور السيد سليمان”

يبلغ من العمر 45 عام متوسط البنية شعر رأسه خفيف قليلاً من الأمام

يرتدى وقت وقوع الجريمة جاكيت (بني، بيج، جملي) ذو لحية خفيفة مصبوغة حناء بنية اللون

فر المتهم هارباً بعد أن قام بذبح المجنى عليه أمام المارة وأمام أبنائه الذين كانوا يقفون داخل المحل لحظة ذبح والدهم

حاول الأبناء والمارة اللحاق بالجانى حتى يستطيعوا الإمساك به ولكنهم لم يتمكنوا من ملاحقته لهروبه سريعاً بعد أن أشهر سيفاً فى وجههم فور وقوع الجريمة ثم تمكن من الهرب

إستطعنا الحصول على بعض الصور الخاصة بالمجنى عليه وفيديو رصدته كاميرا أحد المحال بالمنطقة لحظة وقوع الجريمة التى تضاربت الأنباء عن أسباب وقوعها

فبعد وقوع الحادث إنطلقت المئات من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعى عن الجريمة والتى إنقسمت عن أسباب الحادث فرجحت بعض التعليقات إلى وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والجانى ولكن هذا ما نفته بعض المصادر الأمنية ورجحته مصادر أخرى

أيضاً رجح البعض أن يكون السبب يرجع لبيع الجانى بعض الكحوليات بمحله مما جعل الجانى يقوم بنحره جزاءاً على ما يبيعه بينما إستبعدت الجهات الأمنية أن يكون سبب الحادث طائفى

فيما طالب الجميع بسرعة القبض على الجانى وتقديمه للمحاكمة بأسرع ما يمكن لأن مثل هذه الجرائم البشعة لن تحدث من قبل بالشارع السكندرى وتعتبر دخيلة عليه

وما زال البحث جارى عن المتهم الهارب حتى الأن وتكثف أجهزة الأمن البحث للقبض عليه للوقوف على التفاصيل الحقيقية التى دفعته لإرتكاب تلك الجريمة البشعة

على الجانب الأخر لم تصرح الأسرة بأى تفاصيل عن الحادث حتى الأن

لم يخرج عن صمته سوى نجل الضحية طونى والذى كان حاضراً مع أشقاءه وقت وقوع الجريمة

وكتب كلمات حزينة عبر حسابه الشخصى ناعياً فيها والده الذى راح ضحية فى لحظة غدر أمام أعينه

قائلاً “مقهور علي ابويا اللي اتذبح قدام عيني”

وتابع “ابويا اتخطف قدام عيني راح السند و الظهر و الصاحب راحت كل حاجه حلوه في دنيتي”

وفيما يلى نرصد لكم بالفيديو والصور لحظة وقوع الجريمة وذبح المجنى عليه

تحذير قد يحتوي الفيديو والصور التالية على مشاهد مؤلمة لا تناسب الجميع

ولا ينصح لأصحاب القلوب الضعيفة والأطفال