بانجورا يرفض تحدي السومة

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جدة – البلاد

رفض مهاجم فريق الرائد وهدافه الغيني اسماعيل بانجوار الدخول في تحد مع هداف دوري جميل، ونادي الأهلي عمر السومة؛ بسبب احترامه الكبير للسومة، وعدم نيته الدخول معه في مقارنة، أو تحد؛ بسبب الأخلاق العالية التي يتمتع بها السومة، من وجهة نظر بانجورا .

ورغم تنافس الثنائي على جائزة هداف دوري المحترفين، إلا أن السومة يبتعد عن بانجورا بفارق 7 أهداف، وهو رقم وفارق كبير، إلا بانجورا رفض حتى مجرد الدخول في تحد مع السومة؛ من أجل كسر هذا الرقم أو الاقتراب منه، مع فارق الإمكانيات بين الفريقين اللذين يلعب في صفوفهما المحترفان.

وأشار بانجورا إلى أن السومة يمتلك أخلاقًا عالية ومستوى فنيًّا مميزًا، معتبرًا هذا الأمر سببًا رئيسًا في رفضه للمقارنة أو التنافس.

يذكر أن بانجورا قدم للرائد في موسم 2016، وكان قريبا من ترك الفريق قبل قدوم المدرب التونسي ناصيف البياوي، الذي أصر على بقاء بانجورا، وتم تجديد عقده مع الرائد إلى نهاية الموسم الحالي .