بتوجية من أمير مكة .. انطلاق رحلات العمرة لأبناء شهداء الواجب والأيتام

انطلقت أمس الجمعة أولى رحلات برنامج العمرة والزيارة التي تنظمها إدارة العلاقات العامة في إمارة منطقة منطقة مكة المكرمة، لأبناء شهداء الواجب وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، من محافظة جدة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع مشروع قطار الحرمين، إذ شارك في الرحلة الأولى التي انطلقت من العاصمة المقدسة إلى المدينة المنورة أكثر من 100 شخص.

وأوضح المتحدث باسم الإمارة سلطان الدوسري، أن هذا البرنامج يأتي بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، في إطار مسؤولية الإمارة تجاه فئات من المجتمع لها الحق علينا الاهتمام والعناية بها لدورهم الكبير في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن الإدارة ستعمل على فتح آفاق التواصل بين الإمارة والمجتمع من خلال استخدام كل وسائل التقنية الحديثة.

ولفت إلى أن الرحلة الأولى شارك فيها أبناء وذوو شهداء الواجب بمنطقة مكة المكرمة وجمعيات: الحرف اليدوية، إبصار، ورعاية الأيتام في جدة، مبينا أن إدارة العلاقات العامة بالإمارة بالتنسيق مع قطار الحرمين، ماضية في تنفيذ عدد من الرحلات لتشمل أكبر عدد من هذه الفئات، بالتزامن مع موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك.