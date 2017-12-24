بتوجيه من سمو ولي العهد .. نقل التوأم السيامي الفلسطيني من الأردن إلى المملكة

عمان -واس

بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه اللهـ، تم أمس نقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح، من الأردن إلى المملكة، لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي الخاصة بنقلهم برفقة والدهم، بعد قدومهم من مدينة غزة. وكان في وداع الطفلتين ووالدهما في مطار ماركا بعمّان، نائب رئيس البعثة محمد العتيق، وأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن. مما يذكر فإن التوأم وهما إناث، تلتصقان في منطقتي البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد وتشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي، كما تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية وتحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة للتأكد من الأعضاء المشتركة وإمكانية فصلهما.