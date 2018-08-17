بتوجيه نائب أمير مكة..استقبال طلبات ملاك عربات الطعام المتنقلة للعمل في الحج

مكة المكرمة – واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، أمانة العاصمة المقدسة بفتح المجال أمام الشباب السعودي العامل في عربات الغذاء المتنقلة (food truck)، لممارسة نشاطهم داخل المشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي.

وفي هذا الصدد أعلنت الأمانة ، بدء استقبال طلبات الشباب السعودي الراغب في ممارسة هذا النشاط بالمشاعر خلال موسم الحج الحالي، وفق المعايير والضوابط التي تمّ إقرارها مُسبقاً.

ويأتي توجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منطلق حرصه على تلبية احتياجات الشباب، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الخاصة وتشجيع المشاريع الناشئة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، كذلك امتداداً لبادرة سموه المماثلة التي صاحبت تدشين ملتقى شغف الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية بمكة منتصف شعبان الماضي، والذي شهد لقاء سموه بشباب سعوديين من ملاك عربات الطعام المتنقلة، وما أوضحوه حينها من صعوبات تواجههم وحاجتهم لتسهيل إجراءات مزاولة النشاط من قبل الأمانة، ووجه الأمير عبدالله بن بندر وقتها بإيجاد حلول للمعوقات التي تواجههم الأمر الذي تفاعلت معه الأمانة بشكل عاجل، فأقرت تنظيماً لهذا النشاط ما أسهم في تسهيل الإجراءات وتزايد نسب الإقبال عليه.