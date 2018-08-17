بث أول فيلم عن كسوة الكعبة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تبث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أول فيلم سينمائي وثائقي عن (كسوة الكعبة) وذلك على قناتي (السعودية) و(SBC) يوم الأحد القادم الساعة السابعة مساءً.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال الأستاذ سلطان بن سعود المسعودي إن هذا الفيلم جاء امتداداً للتعاون بين الرئاسة وهيئة الإذاعة والتلفزيون في مجال الإنتاجيات المرئية، ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال وقناة مكة الفضائية بإنتاج أول فيلم يتحدث عن كسوة الكعبة المشرفة ،

مشيرا إلى أن الفيلم مترجم للغة الانجليزية ويبرز جهود الدولة –رعاها الله- في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، متناولاً جميع مراحل الصناعة التي تمر فيها الكسوة على مدار عام كامل من العمل.

وأوضح المسعودي أن الفيلم سيعرض على متن أسطول طائرات (الخطوط الجوية العربية السعودية) وفي المطارات الدولية في أنحاء المملكة و (قطار الحرمين).

وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال هذه الأفلام والبرامج إلى غرس وتعزيز الممارسات الصحيحة والقيم النبيلة تجاه المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتفضي إلى تقديس وتوقير بيت الله الحرام، وإبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية؛ رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح.

وقد انتشرت إعلانات فيلم (كسوة الكعبة) على الشاشات الإعلانية في الطرق بشكل كثيف خلال الأيام الماضية استعدادا لبثه الأحد المقبل بمشيئة الله.

الجدير بالذكر أن الفيلم كان قد دشنه صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام 1439هـ.