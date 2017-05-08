شارك عبر واتساب

جدة – واس

استقبل فخامة الرئيس آرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون بمقر إقامته بجدة امس ، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

وبحث خلال الاستقبال تعزيز أوجه التعاون في المجالين الإعلامي والثقافي وتطوير العمل المشترك ، ما يحقق مزيداً من التواصل في شتى المجالات.

من جهة ثانية اجتمع معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مع معالي وزير الإعلام بجمهورية سيراليون محمد بانجورا , وذلك بقصر الضيافة والمؤتمرات بجدة.

وتم خلال الاجتماع بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، خاصة فيما يتعلق بالشأن الثقافي والإعلامي.