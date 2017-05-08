بحث القضايا وتطوير العلاقات مع سيراليون

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جدة – واس

استقبل فخامة الرئيس أرنست باي كروم رئيس جمهورية سيراليون بمقر إقامته بجدة امس ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء سفير المملكة لدى غينيا وسيراليون سليمان بن صالح الفريح. من جهة ثانية التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، بقصر الضيافة والمؤتمرات بجدة امس , معالي وزير الخارجية بجمهورية سيراليون الدكتور سامورا كمارا ، . وجرى خلال اللقاء بحث القضايا التى تهم البلدين وسبل تعزيزها. حضر اللقاء سفير المملكة لدى غينيا وسيراليون سليمان بن صالح الفريح.