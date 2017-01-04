بحث ترتيبات حجاج إندونيسيا والعراق

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جدة – البلاد

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بالمحافظة أمس معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا لقمان حكيم سيف الدين، ومعالي رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بدولة العراق خالد العطية، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاءين اللذين كان كل منهما على حدة, مناقشة الترتيبات الخاصة بموسم حج 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للوزيرين على تعاونهما وإشادتهما بنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1437هـ، الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لجميع ضيوف الرحمن، بتضافر الجهود كافة،

مبيناً أن الوزارة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ، تقوم بجهود كبيرة ومخلصة بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من كافة أنحاء العالم.