بحث ترتيبات حجاج الأردن

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جدة – البلاد

التقى معالي وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة أمس معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور وائل عربيات، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تنظيم الحجاج الأردنيين القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، واستقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، بجانب بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة الحجّ والعُمرة للحجاج والمعتمرين.

وثمن الوزير الأردني المشروعات الكبيرة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، منوِّهاً بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام.