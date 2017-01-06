بحث ترتيبات حجاج تركيا ونيجيريا

شارك عبر واتساب

وزير الحج والعمرة يلتقي رئيسة وفد شؤون حجّ جمهورية نيجيريا ورئيس الشؤون الدينية التركي

وأشادت معالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية رئيسة وفد شؤون حجّ جمهورية نيجيريا الاتحادية خديجة بوكر أبا إبراهيم:-

بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتيسير أداء الحجاج من أداء حجهم .

وبالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من حجاج وعُمّار وزوار بصفة عامّة، ولحجاج بلادها بصفة خاصّة.

ونوهت الوزيرة خلال لقائها معالي وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم.

بالتنسيق والتعاون الكبير الجاري مع وزارة الحج والعمرة والقطاعات التابعة لها.

وبتطبيق العديد من البرامج والمشروعات الإلكترونية والتقنية.

وتوفير جميع الخدمات، والبرامج والخطط التنظيمية، التي تُسهم في رفع معدلات الأداء، للخروج بموسم حج ناجح ومتميز كسابقه.

وأعرب معالي وزير الحجّ والعُمرة عن شكره وتقديره لمعالي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية رئيسة وفد شؤون حج جمهورية نيجيريا.

على تعاونها وإشادتها بنجاح وتميز موسم حجّ العامّ الماضي 1437هـ، الذي تحقق – بفضل الله وتوفيقه -.

ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

وبتضافر كافة الجهود، والتنسيق والتعاون، و توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من كافة أنحاء العالم، وتقدم دعماً غير محدوداً لتحقيق راحة وطمأنينة الحجاج والمعتمرين.

من جهته ثمن معالي رئيس الشؤون الدينية التركية رئيس وفد شؤون حجّ الجمهورية التركية الدكتور محمد كورمز:-

الجهود الكبيرة والمخلصة, التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لضيوف الرحمن القادمين من كل أنحاء العالم.

ونوه معاليه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

التي تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن التي تفد لأداء مناسك الحج وشعيرة العمرة، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله.

ورفع معالي وزير الحجّ والعُمرة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله -.

لما يجده الحجاج من عناية ورعاية واهتمام، وما حققه موسم حج العام المنصرم 1437هـ، من نجاح قياسي فاق كل التوقعات، وذلك – بفضل الله سبحانه وتعالى -.

ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة، تم توفيرها لجميع ضيوف الرحمن، التي مكنتهم – بعد عون الله وتوفيقه – من أداء مناسك حجهم بكل يسر وسهوله.

وأشاد الوزير التركي ببرامج وزارة الحج والعمرة التقنية.

وبفعالية المسار الإلكتروني الذي تحرص الوزارة على تنفيذه في كل عام.

بعد أن حقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج، ما أتاح مزيداً من السلاسة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

من جهته شكر معالي وزير الحج والعمرة، الوزير التركي على مشاعره الطيبة، مثمناً ما تقدمه المملكة لحجاج البيت الحرام من خدمات وتسهيلات ومشروعات.

مؤكداً على أنه شرف وأمانه تعتز بهما المملكة، شعباً وحكومة, حيث وفرت جميع الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.

لكي يؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية، من أجل أن يكون حجهم سهلاً وميسراً، منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

ونوه معاليه في ختام اللقاء، بالتنسيق والتعاون الكبير لوفد شؤون حجّ الجمهورية التركية مع وزارة الحج والعمرة والجهات التابعة لها بصفة خاصة.

ومع مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج بصفة عامّة،الأمر الذي سيسهم في إنجاح موسم حج هذا العامّ بمشيئة الله تعالى.