بحث خطط المساعدات الإنسانية الخليجية إلى اليمن

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الرياض – واس

عقد مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اليمن اجتماعه العاشر بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض.

وجرى استعراض ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من قبل أعضاء مكتب التنسيق خلال الشهر الماضي, ومناقشة المشروعات التي سيتم تنفيذها في اليمن خلال الشهرين الحالي والمقبل – بإذن الله – لقطاعات، الغذاء، الصحة، التعليم، الإيواء والإعلام.

واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير شامل من اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عن الوضع الإنساني في القطاعات كافة, وسير العمليات الإغاثية المقدمة من دول المجلس, وما تم تنفيذه في هذا الإطار.

وثمنت اللجنة العليا للإغاثة الدور الكبير الذي يقوم به مكتب تنسيق المساعدات، في تنظيم وتنسيق الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للشعب اليمني الشقيق.

و نقل معالي وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح تحيات وشكر فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية لمكتب تنسيق المساعدات على الجهود الكبيرة التي يقومون بها.