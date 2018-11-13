بحث دعم التدريب التقني لبرنامج إعادة الإعمار باليمن

الرياض – البلاد

استقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في مقر المؤسسة بالرياض أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.

ونوه الفهيد خلال الاستقبال بما يقدمه السفير آل جابر المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن من دعم وخطط تنموية في اليمن الشقيق بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، إضافة إلى بحث الموضوعات وسبل التنسيق المشترك.

من جانبه أشاد السفير آل جابر بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات كبيرة بالمؤسسة من برامج تقنية ومهنية ومدربين ومدربات، وإمكانية الاستفادة من القدرات الوطنية المؤهلة من قبل المؤسسة في دعم البرنامج، مثمناً ترحيب محافظ المؤسسة بتقديم كل العون والمساعدة للبرنامج السعودي لإعمار اليمن من خلال توفير المدربين وتقديم التدريب للأشقاء في اليمن.