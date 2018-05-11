بحث معوقات الاستثمار في المملكة .. ودور القطاعات المستهدفة

الرياض- البلاد

دعت الهيئة العامة للاستثمار، أكثر من 50 شركة بريطانية مستثمرة في المملكة، لورشة عمل عقدت أمس بمقر الهيئة لمناقشة أبرز التحديات والعقبات التي قد تواجهها، ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة في تذليل تلك العقبات، بحضور مسؤولين من وزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومنصة اعتماد، والمركز السعودي للتحكيم التجاري.

واستعرضت الورشة أمام ممثلي الشركات البريطانية أبرز الإصلاحات بالبيئة الاستثمارية؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك أهم القطاعات المستهدفة والواعدة بالمملكة، ودور الهيئة في تطوير الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات، والخدمات المتطورة للهيئة لتتوافق مع هدف زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي.

وشهدت الورشة عرضًا حول دور اللجنة التنفيذية لتحسين أداء القطاع الخاص وتحفيزه؛ للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير” في معالجة معوقات شركات القطاع الخاص، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والوصول إلى نتائج أفضل، بعدما قدمت حتى الآن ما يقارب 222 إصلاحا في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

على صعيد آخر ارتفع المؤشر العام لسوق المال السعودي 0.02% بداية التعاملات، ليسجل 7879.74 نقطة، وتم التداول على 23.347 مليون ورقة مالية بسيولة 463.095 مليون ريال سعودي ، نفذت خلال 12179 صفقة. ودعم السوق ارتفاع أغلب قطاعاته بصدارة “الأدوية” 1.14%، و”السلع طويلة الأجل” 0.72%، في المقابل تراجعت 5 قطاعات يقودها “إنتاج الأغذية” 2.51%.وقاد “دار الأركان”نشاط التداولات في السوق بإجمالي 5.872 مليون ورقة مالية بسيولة 70.320 مليون ريال ليرتفع إلى 11.92 ريال.