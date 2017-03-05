العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(بحر آمالي)

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(بحر آمالي)
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شعر- فيحان الويباري

كنا ثلاثه ونتسابق الى الـ(بيب)
وفينا تسابق (بيب) يركض الى القبر
واحد توفى بحاضرة من ورا الغيب
واثنين ماتوا وسط بيتٍ من الشعر
ماهي بدنيا الشط جفت مراكيب
في بحر آمالي وبي انكسر سطر
وياوجهينا تحت السما وجه للذيب
تطيح في قفرٍ غدا ذاكرة بحر
هم يتموا حبٍ وطفلة قبل شيب
وشاب الطفل بالتيه ويدله الحسر
وتاهت مواني الضحك غرقت بلا سيب
وبحر الونس جف وتموج بحر فكر
من مات واحد مات رقم التحاسيب
ماتوا بعده اثنين قبل اخر العمر

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التصنيف: ملامح صبح

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