بحضور رئيس هيئة الرياضة .. مؤتمر صحفي لفريق دراسة تمثيل المملكة في الاتحادات واللجان الدولية

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

عقد فريق دراسة تمثيل المملكة في الاتحادات واللجان الدولية أمس مؤتمراً صحافياً، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وقدم فريق العمل الذي ترأسه الأستاذ خالد البلطان شرحاً مفصلاً حول النتائج التي خلصت إليها الدراسة، والتي تهدف إلى تعزيز التمثيل السعودي في اللجان والاتحادات الرياضية الدولية، في خطة عشرية تخللها ثلاث مراحل؛ مدى قصير ومتوسط وطويل،

كاشفاً عن أن هدف الدراسة هو الاستفادة الدائمة من موقع ومكانة المملكة بين الدول العربية والإسلامية في انتخابات الهيئات الدولية. كما أوصى فريق العمل بضرورة الاكتفاء بمنصب واحد أو اثنين كحد أقصى للممثلين السعوديين في اللجان والاتحادات الدولية، لضمان التركيز والفاعلية بشكل أكبر، مستعرضاً ما خلصت إليه الدراسة من توصيات.. جاء في أبرزها معايير وآليات اختيار الممثلين. من جانبه، قدم سمو رئيس الهيئة شكره للأستاذ خالد البلطان ولفريق العمل، مكلفاً بالوقت ذاته معالي مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة لمتابعة وضع الآليات اللازمة للبدء في تنفيذ ما جاء في الدراسة.

وأكد سموه أن تقوية الحضور السعودي في اللجان والاتحادات الدولية كان يشكل هاجساً بالنسبة له، مشدداً على ضرورة الاهتمام والتركيز على المناصب القيادية والاهتمام بالكيف لا بالكم، مشيراً إلى أن وجود عشرة مناصب مؤثرة أكثر فائدة من عشرين ذات تأثير أقل.