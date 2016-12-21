بحضور راعي الجائزة أحمد باديب.. بحضور راعي الجائزة أحمد باديب.. (فنون جدة) تحتفي بالدكتور القحطاني وتكرم الفائزين

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جدة – سالم بكوش

بحضور وجهاء المجتمع، ونخبة من المثقفين والأدباء والفنانين والإعلاميين، تنظم جمعية الثقافة والفنون بجدة بمقرّها بالكورنيش مساء اليوم الأربعاء احتفالية تكريمية للأديب الدكتور عبدالمحسن القحطاني .

وقال مدير الجمعية الدكتور عمر الجاسر: لاشك أن الدكتور عبدالمحسن القحطاني من رموز الثقافة والأدب في بلادنا، وهو يستحق التكريم والتقدير، وسيتم خلالها الاحتفال باختتام الدورة الأولى من “جائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني للثقافة والفنون” التي يرعاها ويموّلها رجل الأعمال الأديب الشيخ أحمد باديب ، وتشرف عليها جمعية الثقافة والفنون بجدة ، وستكرّم الجائزة في الاحتفال الفائزين بالجائزة في فرعي العروض المسرحية والفنون التشكيلية، وأيضًا سيقام معرض فني يضم اللوحات التشكيلية التي شاركت في الجائزة.

من جانبه، أوضح رئيس الإعلام وأمين عام “جائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني للثقافة والفنون” سهيل طاشكندي، أن الجائزة استقبلت العديد من الأعمال المسرحية والتشكيلية من مختلف مناطق ومدن المملكة، وقامت لجان تحكيم متخصّصة بتقييم وفرز الأعمال، وسيتم في الاحتفال إعلان أسماء الفائزين في فرعي الجائزة وتكريمهم بحضور راع الجائزة الشيخ أحمد باديب، والدكتور عبدالمحسن القحطاني، مع العلم أن الاحتفال سيكون بدعوات خاصة ، وأما المعرض الفني الذي يضم اللوحات التشكيلية التي شاركت في المرحلة النهائية للجائزة فسوف يستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر الجمعية والدعوة مفتوحة للحضور من مساء غد الخميس .