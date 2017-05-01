بحضور شخصيات رياضية بارزة .. اتحاد الكرة يدشن هويته الجديدة

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الرياض ـ البلاد

أطلق اتحاد كرة القدم هويته الجديدة، في حفل أقيم أمس، بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد عادل بن محمد عزت، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، ورؤساء الاتحادات الرياضية، ونخبة من نجوم منتخبنا الوطني، وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة، وممثلي الشركات الراعية للاتحاد.

في بداية الاحتفال رحّب المعلق السابق ومقدم الحفل محمد البكر بنجوم الأخضر السابقين شايع النفيسة، يوسف خميس، محمد عبدالجواد، فؤاد أنور، محمد الدعيع، سامي الجابر، وعبدالمحسن ابن اللاعب الدولي السابق محمد الخليوي -رحمه الله. عقب ذلك، أعطى رئيس الاتحاد عادل عزت، وقائد منتخبنا الوطني الأول أسامة هوساوي شارة بدء العرض المرئي، لإطلاق الهوية الذي استعرض فكرة الشعار، وتفاصيله التي تكون منها، وهي: الصقر العربي، وشجرة النخلة، وكرة القدم، مع تمازج اللونين الأخضر والأبيض.

وأكد رئيس الاتحاد في كلمته التي ألقاها، على أهمية الهوية التي ستمثل نقلة نوعية في مسيرة اتحاد كرة القدم، معتبرًا إياها خطوة إضافية لانطلاق صناعة وطنية جديدة لكرة القدم السعودية، تمكنه من تحقيق أهدافه المرتبطة برؤية المملكة 2030، والمتزامنة مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ــــ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ـــــ حفظهما الله ــــ والتي سيكون لها الأثر الكبير في مستقبل هذا الوطن المعطاء.

وأشار عادل عزت إلى أن قرار مجلس الإدارة بإطلاق الهوية الجديدة، أتى من منطلق الثقة بمكانة كرة القدم السعودية، والقيمة الكبرى لها على الصعيد الاجتماعي كمصدر رئيس لإسعاد الرياضيين، وكعلامة تجارية رائدة، تمتلك كافة مقومات النمو، وجلب الاستثمارات لتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وبيّن عزت أن الهوية الجديدة للاتحاد تمثل رسالة هامة للأجيال بما تحمله من عناصر ارتبطت بالمجتمع السعودي ارتباطًا وثيقًا، والتي ترمز إلى القوة والشجاعة والحيوية والنماء، مؤكدًا أن الهوية تم دراستها عبر شركات متخصصة، لافتًا أنها ستعزز من لقب “الصقور الخضر” الذي ارتبط بمنتخباتنا الوطنية في مختلف البطولات.