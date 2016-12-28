بحضور محافظ بيشة وأحمد عيد.. اتحاد القدم يكرم الراحل سياف المعاوي

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بيشة – مرعي عسيري

رعى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة حفل تكريم الاتحاد السعودي لكرة القدم للراحل سياف بن سعود المعاوي رئيس نادي النخيل، وذلك بمقر النادي في بيشة بحضور أمين عام مجلس الشورى السابق الدكتور محمد العمرو، ومدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي، ومدير عام تعليم عسير جلوي آل كركمان، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، وعدد من أعضاء مجلس الاتحاد، ومدير مكتب هيئة الرياضة بعسير حامد السريعي، ومسؤولي الإدارات وأعيان بيشة، والرياضيين. واشتمل الحفل على عدد من كلمات الوفاء للراحل سياف المعاوي، حيث ألقى رئيس نادي النخيل المهندس عبدالله آل عبيان كلمة رحب فيها بالجميع، شاكراً رئيس وأعضاء الإتحاد هذه المبادرة في تكريم الراحل،

والتي تأتي وفاء لما قدمه من خدمة للرياضة السعودية بشكل عام، ونادي النخيل بشكل خاص، بعد ذلك ألقى نجل الراحل الدكتور سعود بن سياف كلمةً شكر فيها كل من سعى في هذا التكريم لوالده الذي كان أباً وأخاً وصديقاً للجميع،

ثم ألقى رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد كلمة أشاد فيها بعمل الراحل في عضوية الاتحاد ومايحمله من أخلاقٍ عالية ساعدته على تجاوز عدد من الصعاب ، ثم شكر محافظ بيشة على موافقته على بناء مسجد في النادي يحمل اسم الراحل، واعدا ببحث ذلك مع الهيئة العامة للرياضة لتنفيذه في وقتٍ عاجل، بعدها ألقى عضو الاتحاد السعودي ورئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان كلمة شكر فيها الجهود القائمة لانجاح هذا الكرنفال الذي يتحدث عن شخصية متواضعة ومتسامحة لن ينساها الجميع، ثم ألقى محافظ بيشة كلمةً شكر فيها الحضور والاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا الوفاء لزميلهم مشيداً بأعمال الراحل، وجهوده في محافظة بيشة من خلال المجالس واللجان التي عمل فيها، بعد ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا يحكي مسيرة الراحل، وكلمات عدد من أصدقائه وذويه من اعداد رئيس المجلس البلدي ببيشة ناصر الجهمي واشراف المركز الإعلامي بنادي النخيل، ثم أوبريت “مرثية البرقان” من كلمات عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان، وأداء المنشد فالح الجهمي .

وفي ختام الحفل تم تكريم أبناء الراحل بعدد من الهدايا التذكارية قُدمت من “الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النخيل، بلدية بيشة، بنك التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال” ، .