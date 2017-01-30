بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة وأمين عام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة .. ( جبل عمر ) تعلن الفائزين في المسابقة العالمية لتصميم أول فندق 7 نجوم وبرج سكني بجوار الحرم المكي الشريف

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جدة – أحمد شرف الدين

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن الشركات الفائزة في المسابقة المعمارية لتصميم فندق وبرج سكني بعنوان “حسن الجوار وفخامة الاقامة” في مشروع جبل عمر المطل على الحرم المكي الشريف وذلك في احتفالية كبرى في جدة الأربعاء الماضي ، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه البار ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ونخبة من كبار رجال المال والأعمال وعدد من المهندسين العالمين من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة لشركة جبل عمر للتطوير الأستاذ عبدالعزيز بن محمد السبيعي أن هذه المسابقة المعمارية العالمية نظمتها شركة جبل عمر للتطوير لاختيار أفضل تصميم معماري على اهم موقع داخل مشروع جبل عمر وذلك لإنشاء فندق ٧ نجوم وشقق سكنية مخدومة بمشاركة أكثر من ٢٢ مكتب استشاري عالمي من كافة دول العالم . وتم تقييم الشركات من اللجنة الفنية في الشركة وتم اختيار أفضل ٤ شركات للتنافس في المسابقة هم فوسترز اند پارترنرز (Foster + Partners) وجنسلر (Gensler) و اتش أو كاي (HOK) و آر أم جاي ام (RMJM).

وذكر انه فازت بالجائزة الاولي شركة فوسترز البريطانية والمشهورة بمشاريعها الرائدة مثل برج الفيصلية بمدينة الرياض والذي صممت لمشروع جبل عمر مبني مستوحي من فن العمارة الاسلامية يشكل نقلة نوعية للهندسة المعمارية في جيرة الحرم كما حصدت شركةRMJM الجائزة الثانية من خلال مشروع مميز روعي به النسيج العمراني لمدينة مكة القديمة لتجمع بين أصالة الماضي وتطورات الحاضر.

وكانت شركة جبل عمر قد شكلت فريق تحكيم متميز يشمل المهندس المعماري الأسباني الشهير ريكاردو بوفيل والمهندس المعماري التركي إمري ارولات والأكاديمي المعماري البروفيسور پيتر بيشوب من جامعة لندن والمهندس المعماري السعودي هشام ملائكة للتحكيم على المشاريع والاتفاق بينهم على الفائز الاول والفائز الثاني في المسابقة .

من جهة اخرى أكد الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير الاستاذ ياسر بن فيصل الشريف أن شركة جبل عمر للتطوير قد حققت قفزات كبيرة في إنشاء واحد من أكبر المشاريع الفندقية والتجارية والسكنية، حتى أصبح معلما رئيساً في محيط الحرم المكي الشريف، لإطلالته المميّزة على المسجد الحرام. وتهدف الشركة إلى تحقيق رؤيتها لمشروع جبل عمر من خلال تحقيق طابع الأصالة مع الحفاظ على فن العمارة المكية والإسلامية، بلمسات عصرية حديثة.

وقال تتشرف شركة جبل عمر للتطوير بأن تكون أحد اهم المساهمين الرئيسين في تحقيق الخطط الطموحة التي تعمل عليها قيادة المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للحج والعمرة وفق أرقى معايير الجودة والأداء وتقديم خيارات متعددة من المشاريع الفندقية والتجارية والثقافية المتكاملة في مشروعها العملاق في منطقة “جبل عمر” والذي يتميز بأهميته التاريخية وإطلالته المباشرة على الحرم المكي الشريف..

الجدير بالذكر أن مشروع شركة جبل عمر للتطوير يعتبر من مشاريع التطوير العقاري الرائدة ، حيث يقع على بعد خطوات من الحرم المكي الشريف ويستقطب أفضل الفنادق العالمية حيث تم تدشين الفنادق الأربعة ذات الخمس نجوم وهي : ( كونراد جبل عمر ، حياة ريجنسي جبل عمر ، هيلتون للأجنحة جبل عمر وماريوت جبل عمر) كما سينضم إليهم وفقا للبرنامج التنفيذي لمشروع جبل عمر سلسلة اخرى من أشهر وأكبر الفنادق في العالم .

وأوضح م. هشام ملائكة مدير عام إدارة التصاميم ان تدور مناقشات الآن مع شركة الضيافة الاولى في العالم الفور سيزونز (Four Seasons) حول تشغيل هذا الفندق الجديد وقد استخدمت شركة جبل عمر معايير واحتياجات الفور سيزونز الوظيفية والمساحية لوضع برنامج الفراغات للمسابقة.