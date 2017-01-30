بحضور (4400) جهة عالمية.. إطلاق أول اختراع طبي سعودي

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دبي ــ وكالات

من المنتظر أن تشهد مدينة “دبي” إطلاق أول اختراع طبي سعودي في الأول من فبراير القادم .

وتحتضن ” دبي” فعاليات مؤتمر الصحة العالمي بمشاركة أكثر من “4400” جهة طبية وتعليمية، يذكر أن “إبرة فدا” تحمل براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،

واستمر العمل على اختراعها مدة 3 سنوات بالتعاقد مع شركات فرنسية مختصة في تصنيع الأجهزة الطبية، وحرصت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز على توثيق فيلم وثائقي عن رحلة الاختراع، ودور الجامعة في دعم مجالات الابتكار تمهيداً لإطلاقه إلى الأسواق العالمية مع بداية شهر فبراير،

وبحسب ما أوضحه مبتكرا الإبرة الطبية، مدير وحدة الابتكار، وريادة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، مشعل هشام الهرساني، واستشاري تجميل الوجه والأنف والأذن والحنجرة، الدكتور عبدالكريم رضا فدا، فإن الإبرة تقوم بنحت غضاريف الجسم، وخاصة غضاريف الأذن، لعمليات تقويم الأذن الخفاشية، وإعادتها بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى جراحة وتخدير كامل، أو حتى تنويم.

وأضافا في حينه: “تقوم الإبرة بنحت الغضروف، وتصحيح الأذن الخفاشية بتخدير موضعي، وبفترة لا تتجاوز 15 دقيقة وبأقل التكاليف والآلام”، وأردفا: “كما يمكن استخدام هذه الإبرة في الأنف وفي الغضاريف الأخرى، مثل العمود الفقري والركبتين، وغيرها دون الحاجة إلى جراحة، أو فتح الجلد”.