بحضور 59 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها..الأمير خالد الفيصل يرعى منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي

جدة – البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم الأحد القادم أعمال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، في نسخته الأولى، تحت شعار (استثمر في مكة من الرؤية إلى الإنجاز) في فندق ريتز كارلتون، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، وبالتنسيق مع غرفتي مكة، والطائف.

وأزاحت إمارة منطقة مكة المكرمة، الستار عن تفاصيل المنتدى؛ حيث أعلنت أن نحو 59 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، سوف يشاركون في أعمال هذا المنتدى، وتم إطلاق حسابات المنتدى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتدشين الهوية والشعار الرسمي للمنتدى، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي هشام الفالح، ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتورة لمى عبد العزيز السليمان .

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور هشام الفالح: إن اللجنة الإشرافية للمنتدى، برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، قد وضعت كل الترتيبات لتحفيز رجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها؛ للاستثمار في مشاريع التنمية في منطقة مكة المكرمة؛ بما يتوافق مع رؤية التحول الوطني 2030 .

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقد في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيسة اللجنة العلمية الدكتوره لمى السلمان، أن سموه شكل لجان المنتدى والفرص الاستثمارية والمتحدثين في ورش العمل، إلى جانب المحاور التي يتناولها المنتدى في مجال السياحة والترفيه والصحة والتعليم والصناعات المختلفة والحج والعمرة.

ولفت الدكتور هشام الفالح إلى أن توجيهات سمو رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى، شددت على ضرورة أن تكون الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين، شاملة لمحافظات المنطقة، والتي تزخر بمقومات خاصة تميزها عن غيرها، مشيرا إلى أن سموه وجه أيضا بتذليل كل العقبات، والمعوقات ، وتسهيل الاجراءات التي تمكن الاستثمار والمشاركة في مشاريع التنمية.

وكشف الفالح عن أبرز ملامح المنتدى ؛ إذا سيشهد اطلاق الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة بعد تحديثهاح؛ للتوافق مع رؤية 2030 كما أن المنتدى سيشهد توقيع عدة اتفاقيات لتنفيذ فرص استثمارية واعدة بالمنطقة.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة العلمية للمنتدى لمى عبدالعزيز السلمان: إن منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، يشارك فيه 20 متحدثا حكوميا، و 20 شركة دولية، و20 شركة ومؤسسة محلية، وهو منتدى عالمي بمنظور محلي، سيعزز في المقام الأول الدور المهم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل الخبرات ونقل توطين المعرفة عبر استعراض التجارب الدولية الناجحة في مجال إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفتت لمى السلمان إلى أن منطقة مكة المكرمة تزخر ببيئة تنافسية ومقومات اقتصادية وبشرية وجغرافية، تجعلها أرضاً جاذبة للاستثمار، وتؤهلها إلى المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وشددت على أن المنتدى، يهدف إلى توحيد كافة الجهود بين القطاعين العام والخاص، في المنطقة تحت مظلة فعالية واحدة يسعى الجميع من خلالها إلى استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وطرح الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، وخاصة في مجالات الحج والعمرة والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية والسياحة للاستثمار فيها بشكل مباشر.

كما أن المنتدى يأتي ضمن الحراك التطويري الذي شهدته المنطقة خلال الأسابيع الماضية، والتي تم خلالها إطلاق حزمة من المبادرات كفيلة برفع مستوى الخدمات المقدمة، ومنها إيجاد بيئة تساهم في جذب الاستثمارات وتذليل أية معوقات تواجهها.

كما سيعزز منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الدولة في المنطقة، للمساهمة وبشكل فاعل وبتوجيهات من أمير المنطقة في استكمال كافة الترتيبات اللازمة لإخراج المنتدى بالشكل الذي يتناسب مع مكانة المنطقة وأهميتها، ويفوق التوقعات المأمولة منه.

يشار إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة وجّه بتشكيل لجنة برئاسة الإمارة وعضوية الغرف التجارية بالعاصمة المقدسة وجدة والطائف، ومشاركة عدد من المختصين، لبحث سبل توحيد المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة، بما يحقق الأهداف المنشودة، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك بناء على ما رفعه نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر لأمير منطقة مكة من توصيات، بعد جولته على المحافظات، وكان من أهمها عقد ورش عمل استثمارية بين القطاعين الحكومية والخاص في جميع محافظات المنطقة، وتوحيد الجهود لخدمة المنطقة اقتصادياً بشكل تكاملي.