بحور الغلا
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صوتك امواج شوقٍ من بحور الغلا
شعر ـ فيحان الويباري
صوتك امواج شوقٍ من بحور الغلا
شالت المركب الواله لشاطي قصيد
وصوتك انغام حبٍ من وتر للحلا
تطرب اشعار احساسي وقافي يميد
وصوتك اوتار احساسٍ لراقص سلا
تحته الارض ترقص هو لها يوم عيد
وموعدك قمة جبال الفرح بالعلا
سفحها موادعك لاطحت لاجلك شهيد
وموعدك التقى الريشه بعود الولا
يطرب جنون شعري قاف فرحه مريد
وجهك القبله لحبي وشعر انجلا
كل درب انتهى له كان لاجله طريد
ووجهتي لك جهاتٍ خامسه بالفلا
مابه احدٍ عرفها باب منها بعيد
التصنيف: ملامح صبح
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