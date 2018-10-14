بخاصية غير مسبوقة.. مايكروسوفت تطور هاتفًا ذكيًا

كشفت تسريبات جديدة، أن شركة مايكروسوفت ، تعكف على تطوير هاتف ذكي بميزة “غير مسبوقة”، وأن الأدلة على هذا التوجه تزداد يومًا بعد يوم، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية متخصصة بأخبار الهواتف الذكية.

وأطلقت مايكروسوفت منذ بضعة أسابيع مجموعة من المنتجات الجديدة، الأمر

الذي عزز التكهنات بأن إطلاق هاتف “أندروميدا” القابل للطي بات قريبًا، وفق ما ذكر موقع “بي جي آر” المتخصص بأخبار تكنولوجيا المعلومات.

وتضمن طلب براءة اختراع من مايكروسوفت في أواخر مارس

ونشر في 11 أكتوبر الجاري، رسومات تفصيلية لما سيبدو عليه هاتف الشركة الذكي القابل للطي.

وأظهرت براءة الاختراع، التي كشف عنها لأول مرة، جهازا لوحيا يتميز بشاشة قابلة للطي

تسمح للمستخدم بطيها إلى الداخل أو الخارج، وهي ميزة اعتبرها خبراء التكنولوجيا “غير مسبوقة”.